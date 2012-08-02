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Старый Сегодня, 17:58
#1
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Статистика использования блокировщиков рекламы по всему миру
Согласно отчету The Wall Street Journal, вскоре Google объявит о встроенном инструменте для блокировки рекламы для своего браузера Chrome. Сначала это выглядело немного странным. Цифровая реклама – это хлеб и масло для Google, и, по последним данным, Google Chrome по-прежнему остается самым популярным браузером в мире. Так почему же технологический гигант хочет препятствовать себе?

В конце концов, нужно разобраться в ситуации. В докладе говориться, что инструмент Google будет блокировать не каждое рекламное объявление. Вместо этого программное обеспечение будет определять «неприемлемую» рекламу, которая будет определена Коалицией за лучшую рекламу — промышленной группой, в которую входит Google. Другой цифровой гигант Facebook тоже входит в коалицию. В настоящее время коалиция относит к списку неприемлемой рекламы следующее: воспроизводимые видео со звуком; крупные объявления, прикрепляющиеся к странице при прокрутке, а также объявления с обратным отсчетом (необходимо подождать несколько секунд, прежде чем увидеть страницу с информацией).

Таким образом, это можно рассматривать, как попытку Google мотивировать других издателей и рекламодателей на улучшение объявлений. В конечном счете, такие действие уменьшат потребность в блокировщике рекламы, и в кармане Google окажется больше денег. Пока не известно насколько жестко компания будет относиться к неподходящим сайтам. Но как показывает график, сейчас пользователи со всего мира блокируют рекламу. И согласно недавнему отчету PageFair, эти цифры только растут.



Проблема в том, что Google не будет блокировать свою рекламу. Независимо от того, насколько плохими могут быть некоторые объявления, компания сможет использовать свою доминирующую платформу Chrome, чтобы отключать рекламу конкурентов. Если это будет происходить, Google, скорее всего, подвергнется тщательной проверке со стороны регулирующих органов.

Перевод специально для mmgp.ru

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