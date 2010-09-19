Российский разработчик софта для беспилотной техники «ВИСТ групп» привлек 400 млн руб

Российско-казахстанская венчурная фирма «Роснано» вложила 400 миллионов руб. в российскую компанию «ВИСТ групп», занимающуюся разработкой программного обеспечения для автоматизации работы карьеров. О данном событии сообщило издание «Ведомости», ссылаясь на сотрудников инновационного центра «Сколково», где этот проект является постоянным участником.
Все другие детали данной сделки пока не предаются огласке. Сотрудники «ВИСТ групп» лишь сообщили, что инвестору предоставили долю в проекте в размере около 33%.
По словам управляющего венчурного фонда «Сколково» Володи Саковича, стартапу было нелегко получить финансирование, поскольку по величине данный проект был довольно большим для венчурных компаний, а для фондов прямого финансирования – «чрезмерно технологичным».
Полученные инвестиции направят на дальнейшую глобальную экспансию «ВИСТ групп», а также создание и интеграцию IT-систем по автоматизации горнодобывающей индустрии. Руководитель стратегического направления стартапа Алексей Владимиров сообщил журналистам, что данная система уже успешно реализуется в Марокко, и проект собирается продавать ее и в южноафриканских, азиатских и латиноамериканских странах.
Кроме того, привлеченные инвестиции направят на разработку программного обеспечения для беспилотной техники, способной применяться в горнодобывающей индустрии и для автоматизированного передвижения машин по внутренней территории предприятий. Как утверждает Алексей, стартап уже инвестировал порядка 3–4 миллионов долларов в создание промышленного софта для автономного передвижения, а текущее финансирование направят на разработку программного обеспечения для синхронной работы беспилотных авто и других машин – к примеру, таких как погрузчики и экскаваторы.
По материалам rb.ru
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