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Deutsche Bank обязался заплатить штраф $156 млн за манипуляции на биржах

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Deutsche Bank обязался заплатить штраф $156 млн за манипуляции на биржах


За сетевые чаты трейдеров с конкурентами Deutsche Bank заплатит штраф 156 600 000 долларов

По сообщениям представителей Федеральной Резервной системы банку придется заплатит 156 600 000 долларов за манипуляции акциями на биржах. Основной проблемой из за которой наложен штраф стало проведение небезопасных сделок на валютных рынках. Так же были недостатки и в выполнении обязательной программы Deutsche Bank, которая была выполнена только частично.

Представители ФРС предполагают, что идет использование скрытых сетевых чатов между трейдерами. Так же общение идет и с конкурентами по поводу торговых позиций акций. Deutsche Bank обязался наладить контроль за операциями валютных трейдеров и согласился с претензиями ФРС.

Deutsche Bank так же не выполнил анализ согласно правил Волкера по отношению к действиям на валютном рынке, а значит не воспользовался всеми своими правами для контроля законности сделок. В этом правиле указано регламентирование участия банков США в операциях на свои средства покупать свои же ценные бумаги.

Deutsche Bank заявил, о корректировки в своих правилах безопасности валютных сделок для повышения контроля и прозрачности международных валютных сделок

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Метки
акции, банк, инвестиции, мошенничество
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