Whore65 Специалист

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Несырьевой сектор экономики России продолжил падение



Российской экономике получается не утонуть благодаря экспорту сырьевых товаров за границу. В это же время, вся перерабатывающая промышленность, а так же отрасли высоких переделов продолжают стагнировать. Об этом говорит недавно опубликованная Росстатом информация.



По мнению Георгия Остапковича, который занимает пост директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, руководство российских предприятий говорит о том, что их продукция никому не нужна. При этом продолжается износ основных производственных фондов, который достиг уровня более чем в 50 процентов. Более того, 25 процентов производственных мощностей в промышленности России вообще неконкурентоспособно.



По информации от ВШЭ, объём инвестиций в экономику России сократился на 0,9 процента, в прошлом году, добавившись к десятипроцентному падению инвестиций в 2015 году. То есть инвестиционный поток в экономику России упал до 12 летних минимумов. Два года назад, объём инвестиций в обрабатывающую промышленность упал на 11,8 процента. С 2015 по 2017 год это значение превысило 20,5 процента.



В производство транспорта и оборудования объём инвестиций рухнул на 32 процента. Производство электроники не досчиталось 22,9 процента инвестиций. На 27,8 процента упали инвестиции в текстильную промышленность. В производство автомобилей объём инвестиций сократился более чем на 33 процента.



При таких инвестициях, практически невозможно выполнить президентский план по увеличению производительности труда в российской промышленности. По мнению специалистов, нужна модернизация производственных мощностей, но на это у бизнеса нет денег.



В результате, всего лишь 20 процентов от всех производств России можно назвать прибыльными, все остальные выживают за счёт непостоянных заказов.



Согласно официальной статистики, по итогам первого квартала 2017 года, промышленное производство выросло на 0,1 процента. Добывающая промышленность показала рост на 1,2 процента. Нефтяной сектор смог похвалиться ростом производства на 0,6 процента. Не смотря на все договоренности ОПЕК, увеличились объёмы добываемого газа, на 8,2 процента. Прибавила в добыче и угольная промышленность, на 5,6 процента.



Но настораживает тот факт, что в нефтяном секторе намечается рецессия. Объём выпускаемой продукции в сегменте обработки нефти упал на 0,8 процента. Росстат зафиксировал падение производства такое же, как и в последнем квартале 2015 года.



Несколько дней назад, на встрече с президентом, Дмитрий Медведев отчитался о росте доходов от продажи не сырьевых товаров. По его словам, 64 процента доходов от экспорта пришлось на не нефтяные продажи.



Остаётся только понять, кому верить, или статистике Росстата, или словам премьер-министра.



Whore65



специально для mmgp.ru Российской экономике получается не утонуть благодаря экспорту сырьевых товаров за границу. В это же время, вся перерабатывающая промышленность, а так же отрасли высоких переделов продолжают стагнировать. Об этом говорит недавно опубликованная Росстатом информация.По мнению Георгия Остапковича, который занимает пост директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, руководство российских предприятий говорит о том, что их продукция никому не нужна. При этом продолжается износ основных производственных фондов, который достиг уровня более чем в 50 процентов. Более того, 25 процентов производственных мощностей в промышленности России вообще неконкурентоспособно.По информации от ВШЭ, объём инвестиций в экономику России сократился на 0,9 процента, в прошлом году, добавившись к десятипроцентному падению инвестиций в 2015 году. То есть инвестиционный поток в экономику России упал до 12 летних минимумов. Два года назад, объём инвестиций в обрабатывающую промышленность упал на 11,8 процента. С 2015 по 2017 год это значение превысило 20,5 процента.В производство транспорта и оборудования объём инвестиций рухнул на 32 процента. Производство электроники не досчиталось 22,9 процента инвестиций. На 27,8 процента упали инвестиции в текстильную промышленность. В производство автомобилей объём инвестиций сократился более чем на 33 процента.При таких инвестициях, практически невозможно выполнить президентский план по увеличению производительности труда в российской промышленности. По мнению специалистов, нужна модернизация производственных мощностей, но на это у бизнеса нет денег.В результате, всего лишь 20 процентов от всех производств России можно назвать прибыльными, все остальные выживают за счёт непостоянных заказов.Согласно официальной статистики, по итогам первого квартала 2017 года, промышленное производство выросло на 0,1 процента. Добывающая промышленность показала рост на 1,2 процента. Нефтяной сектор смог похвалиться ростом производства на 0,6 процента. Не смотря на все договоренности ОПЕК, увеличились объёмы добываемого газа, на 8,2 процента. Прибавила в добыче и угольная промышленность, на 5,6 процента.Но настораживает тот факт, что в нефтяном секторе намечается рецессия. Объём выпускаемой продукции в сегменте обработки нефти упал на 0,8 процента. Росстат зафиксировал падение производства такое же, как и в последнем квартале 2015 года.Несколько дней назад, на встрече с президентом, Дмитрий Медведев отчитался о росте доходов от продажи не сырьевых товаров. По его словам, 64 процента доходов от экспорта пришлось на не нефтяные продажи.Остаётся только понять, кому верить, или статистике Росстата, или словам премьер-министра.Whore65специально для mmgp.ru

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