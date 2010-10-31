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Случаи самой высокой инфляции

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Случаи самой высокой инфляции
Сейчас правительство России делает все возможное, чтобы сдержать инфляцию, часто вызывая нарекания со стороны многих экономистов. Но многие из нас помнят 90-е годы, когда инфляция достигала таких размеров, что полученная зарплата обесценивалась прямо на глазах и люди, чтобы сохранить свои доходы простаивали в очередях в обменниках, меняя рубли на доллары.

Тем не менее, в России была далеко не самая серьезная инфляция. Были страны, где ситуация складывалась намного сложнее.



Зимбабве. Это аграрная страна, которая экспортировала табак, хлопок, тростник.
В 2000 году официальные власти отобрали землю у белых фермеров, их разогнали, выгнали с территории государства, а землю раздали местным крестьянам. Европейцы на такую несправедливость обиделись и ввели санкции против страны и просто перестали все у нее покупать. Местные фермеры тоже не смогли переориентироваться и выращивать другие продукты питания. В итоге в аграрной стране наступил голод. А инфляция за 2008 год достигла 231 миллион процентов, то есть цены удваивались каждые полтора часа. Правительство не успевало печатать деньги. Причем получалось, что использовать бумажные банкноты в качестве туалетной бумаги было в 278 раз выгодней, чем покупать туалетную бумагу за деньги и использовать ее по назначению. В итоге в 2009 году было принято решение перейти на доллары и евро, так как печатать новые купюры было экономически не выгодно, а в стране экспортере хлопка просто напросто кончилась бумага.



Второй случай наиболее сильной гиперинфляции произошел в Венгрии после 2 мировой войны в 1946 году. Тогда каждый день инфляция составляла 400%, то есть 146 000% годовых. Эту инфляцию невозможно сравнить с инфляцией в Зимбабве, тем не менее каждые 15 часов цены удваивались вдвое, а государство не успевало печатать деньги, что было достаточно трудно, особенно учитывая тот факт, что все заводы были разрушены войной. В конце-концов правительство не выдержало и ввело новую валюту - форинт.

Греция - 1944 год. В 1941 году Германия совместно с Италией оккупировали Грецию. К 1944 году у Германии на восточном фронте начались большие проблемы и они заставили Грецию откупится, выплатив "оккупационные издержки", чем разрушили экономику страны. Начался голод. Цены удваивались каждые 28 часов. Только спустя 7 лет Греция смогла восстановиться и выбраться с долговой ямы.

Югославия 1994 год. После распада советского союза начались проблемы у многих социалистических стран, так как их перестали поддерживать материально, а социалистическая модель экономики самостоятельно оказалась нежизнеспособна. Но Югославии еще "помог" запад. Начался распад государства на составные части Сербию, Хорватию и саму Югославию. Против страны вводились многочисленные санкции и эмбарго. Цены росли каждые 34 часа, а государство не успевало печатать деньги. Спасла ситуацию введенная в 1994 году немецкая марка.



Германия - 1924 год. Досталось от гиперинфляции и немцам. После поражения в первой мировой войне Германия вынуждена была выплатить огромные репатриации, тем самым уничтожив свою экономику. Цены росли каждые 49 часов, правительство придумывало банкноты все более крупного достоинства. Самая крупная купюра тогда была 100 триллионов марок, что равнялось 25$. Исправило ситуацию введению новых денег "рентных марок", огромное трудолюбие, пунктуальность и исполнительность немцев, подъем экономики и производства. Фраза сделано в Германии стало символом технологичности, долговечности и качества. Но это и привело немцев к другой проблеме, начавшейся еще в 30-х годах 20 века и закончившейся в 1945, во второй раз вызвав гиперинфляцию в стране, уже правда в более мелких размерах.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58fa0231e71e0
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:03.
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