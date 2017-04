При поддержке

Томагавк для инвестора: сколько можно заработать на оборонном секторе США Американский индекс военных и аэрокосмических компаний находится вблизи максимального уровня за десять лет. Насколько может вырасти оборонный сектор США и стоит ли в него инвестировать сейчас?





В прошлом месяце американский индекс военной и аэрокосмической промышленности S&P Aerospace & Defense Select Industry Index достиг максимального значения за последние десять лет — 10 345,33 пункта. С весны 2007 года его рост составил 168%, опередив индекс S&P 500, который за это время увеличился лишь на 64,5%. При этом положительная динамика оборонного сектора усилилась с 22 сентября 2014 года, когда США официально начали военную операцию в Сирии против террористической организации ИГ (запрещена в России) — с тех пор индекс вырос на 35,8%. Сейчас этот индикатор, включающий в себя акции крупнейших авиастроительных и оборонных компаний США, продолжает торговаться вблизи десятилетнего максимума.



Аналитики, опрошенные РБК, ожидают дальнейшего роста бумаг оборонного сектора. Они связывают это прежде всего с дальнейшим увеличением государственных заказов на продукцию ВПК из-за военной кампании против ИГ. В феврале президент США Дональд Трамп предложил конгрессу повысить расходы федерального бюджета на оборону на 10%, или на $54 млрд, напоминает начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов.



«Перспективность военного предприятия для инвестора зависит от того, на сколько лет оно обеспечено заказами. Судя по политике Трампа, недостатка в госзаказе в ближайшие годы не будет», — отмечает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов добавляет, что военная отрасль в целом является одним из крупнейших бенефициаров политики Трампа. С момента его избрания президентом 8 ноября прошлого года этот сектор обгоняет широкий рынок — военный бенчмарк вырос на 15% против 10% у индекса S&P 500. «При Трампе акции оборонных компаний могут время от времени показывать просадку, но в основном их динамика будет лучше рынка», — прогнозирует эксперт.



Котировки военно-промышленных компаний также может поддержать обострение ситуации на Ближнем Востоке, считает начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. 6 апреля американские ВМС нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск, выпустив более 50 крылатых ракет «Томагавк». Сразу после атаки акции производителя ракет Raytheon — четвертого по величине предприятия ВПК в США с капитализацией $44,5 млрд выросли на 1,47%, а индекс оборонного сектора S&P в свою очередь подскочил на 0,7%. Аналогичная реакция рынка последовала и за атакой американской авиации на позиции ИГ в Афганистане 13 апреля, в ходе которой была сброшена так называемая мать всех бомб — мощнейшая неядерная бомба весом 14 т. После удара акции аэрокосмического гиганта Boeing Co, который сконструировал эту бомбу, выросли в цене на 1,94%, а индекс оборонного сектора — на 1,46%.





Железная семерка



В расчетную базу индекса S&P Aerospace & Defense Select Industry Index входят акции 37 компаний. Помимо компаний Boeing и Raytheon среди них есть такие гиганты, как производитель самолетов-истребителей Lockheed Martin, танкостроительная компания General Dynamics и судостроительная корпорация Northrop Grumman. У американских инвесторов этих пятерых эмитентов принято называть «Большой пятеркой», поскольку они являются крупнейшими производителями оружия и военной техники не только в США, но и в мире — капитализация каждого из них превышает $40 млрд. С начала этого года акции Boeing подорожали на 12,47%, до $178,4, Raytheon — на 5,3%, до $152,88, Lockheed Martin — на 6,44%, до $269,63, General Dynamics — на 6,84%, до $187,75, а Northrop Grumman — на 3,77%, до $243,74 за бумагу. Индекс S&P 500 за это же время вырос лишь на 3,56%. Доходность этих пяти бумаг за 2016 год составила 11–28%, тогда как вложения в S&P 500 принесли инвесторам 13%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Zacks Investment Research, в ближайшие 12 месяцев акции «Большой пятерки» продолжат расти. Так, котировки Boeing могут подняться еще на 6,5% от текущего уровня, Raytheon — на 8,25%, Lockheed Martin — на 7,68%, а бумаги General Dynamics и Northrop Grumman — на 7,5 и 6,67%.



Среди компаний меньшей капитализации из портфеля военного индекса выделяются производители оборудования для аэрокосмической отрасли TransDigm Group и Esterline Technologies — они стали лидерами по росту продаж за последние 12 месяцев, опередив по этому показателю «Большую пятерку». По данным FactSet, выручка этих компаний увеличилась на 16,4 и 11,8% соответственно. А вот динамика их акций оказалась слабее, чем у гигантов: котировки TransDigm Group просели с начала года на 5,28%, а Esterline Technologies — на 4,9%. Впрочем, аналитики Zacks Investment Research видят у них значительный потенциал к росту в ближайший год — на 24,9 и 12,05% соответственно.



Что покупать



Финансисты, опрошенные РБК, отдают предпочтение акциям «Большой пятерки», поскольку именно эти компании получат самые крупные заказы от американского Министерства обороны. Игорь Клюшнев рекомендует вложиться в бумаги корпорации General Dynamics и Northrop Grumman. Первой достался заказ на разработку танков нового поколения для американской армии. В случае успеха General Dynamics может получить поставочный контракт на $10 млрд. Компания Northrop Grumman уже выполняет заказ на корабли нового поколения LCS — стоимость контракта сейчас составляет $68,8 млн, но впоследствии она может вырасти до $812 млн. «Эти заказы могут стать источниками долгосрочного роста этих двух компаний. Тем более у них хорошие фундаментальные показатели. А компания General Dynamics еще и стабильно платит дивиденды», — говорит Клюшнев.



Павел Пахомов из аналитического центра Санкт-Петербургской биржи считает наиболее перспективными акции Boeing. По его словам, корпорация значительно увеличила объем производства и не испытывает недостатка в новых заказах. «Boeing вышел на показатель три самолета в день. Такой цикл производства в большей степени характерен для автостроительной компании, а не аэрокосмической», — поясняет эксперт. С ним согласен Василий Копосов. По его словам, с точки зрения операционных показателей Boeing выглядит компанией со стабильным бизнесом, поэтому ее акции вполне годятся для покупки.



В марте корпорация получила контракт стоимостью $3,28 млрд на поставки боевых вертолетов AH-64E, сопутствующего оборудования и услуг для армии Саудовской Аравии. Это обеспечит компании денежный поток, считают эксперты. Кроме акций Boeing неплохим вложением могут стать бумаги Lockheed Martin, которая недавно разработала новый боевой вертолет и может получить крупный заказ на него. Однако в случае с ее акциями инвестор должен проявить внимательность — возможно, они переоценены рынком, предупреждает Пахомов.



Инвестиции в оборонный сектор сопряжены с рядом рисков. Главный из них — это резкое изменение геополитической обстановки или внешней политики Трампа, говорит Игорь Клюшнев. Кроме того, если какое-нибудь из предприятий ВПК не сможет выполнить контракт, это негативно отразится на его акциях. В свою очередь, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников полагает, что все это время бумаги оборонных компаний могли демонстрировать опережающий рост. Это значит, что теперь, после получения крупных заказов, у них может и не быть существенного потенциала. «Инвесторы покупают на слухах, а продают на фактах. Возможно, сейчас самое время зафиксировать прибыль», — заключил он.



