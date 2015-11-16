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Стартап Gladly привлёк $36 млн в свою платформу по упрощению клиентского обслуживания

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Стартап Gladly привлёк $36 млн в свою платформу по упрощению клиентского обслуживания

Американский стартап Глэдли ("Gladly") предоставляющий своё программное обеспечение для того, чтобы помочь другим компаниям повысить качество своего обслуживания клиентов, объявил, что только что привлёк крупное финансирование в размере 36 млн долл. США от американской венчурной компании GGV Capital. Компании пользуются сервисом Gladly для того, чтобы общаться со своими клиентами посредством голосовых звонков, через электронную почту, СМС, в чатах и в разных социальных медиа.

И как сообщил по электронной почте в издание VentureBeat учредитель и генеральный директор Gladly г-н Джосеф Ансанелли (Joseph Ansanelli): "Действующие продукты компании, включая такие облачные продукты как Salesforce и Zendesk, в основном используются пользователями через систему тикетов и кейсов и все они "заточены" под ведение общения внутри индивидуальных каналов связи. Таким образом, один телефонный звонок может инициировать создание нового номера тикета, а если клиент решает затем отправить сообщение по электронной почте, текст или твит, то тогда у нас для последующего сообщения создается соответственно свой новый тикет.

Ресурс VentureBeat пишет, что стартап Gladly в настоящее время хочет централизовать все виды своих коммуникаций на одном удобном интерфейсе обмена сообщениями. Господин Ансанелли также сообщил, что его стартап в настоящее время работает с потребительскими брендами в сфере розничной торговли, путешествий и гостеприимства, но имена конкретных клиентов пока не раскрыл.

Цена за приобретаемую пользователями лицензию подписку на программное обеспечение сервиса в качестве услуги (SaaS) определяется в соответствии с количеством активных пользователей и здесь любой человек в этом стартапе может участвовать в обслуживании клиентов, однако те кто активно откликается на тикеты клиентов (более 20 часов в месяц) получают 120 долл. США за каждого пользователя в месяц, что включает в себя все каналы общения с ними.

Данный стартап был основан в Сан-Франциско и в 2015 году, где он прошел инкубационный период в венчурной компании Greylock Partners. Кстати, г- Ансанелли также является партнером компании Greylock. И похоже, это общая тема, так как Анил Бурси (Aneel Bhusri), являющийся партнером фирмы, является соучредителем и генеральным директором Workday, который также был инкубирован в компанию Greylock.

Венчурная компания Greylock имеет большой опыт инкубации компаний и обеспечения надлежащей прозрачности со всеми своими инвесторами, пишет г-н Ансанелли. "И для гарантии надлежащего надзора, г-н Джерри Чен (Jerry Chen), партнер Greylock, также вошел в Совет директоров компании Gladly".

Венчурная компания Greylock Partners и компания New Enterprise Associates (NEA), оба существующих инвестора Gladly присоединились к компании GGV Capital в сегодняшнем раунде финансирования. Поступившие средства будут использованы для вывода продукта на рынок и для привлечения новых клиентов.

Основанный в 2015 году, стартап Gladly на сегодняшний день уже привлёк в общей сложности 63 млн долларов финансирования и в настоящее время насчитывает 50 постоянно работающих сотрудников.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/58f9fb562dbcd
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