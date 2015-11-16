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Стартап Gladly привлёк $36 млн в свою платформу по упрощению клиентского обслуживания

Американский стартап Глэдли ("



И как сообщил по электронной почте в издание VentureBeat учредитель и генеральный директор Gladly г-н Джосеф Ансанелли (Joseph Ansanelli): "Действующие продукты компании, включая такие облачные продукты как Salesforce и Zendesk, в основном используются пользователями через систему тикетов и кейсов и все они "заточены" под ведение общения внутри индивидуальных каналов связи. Таким образом, один телефонный звонок может инициировать создание нового номера тикета, а если клиент решает затем отправить сообщение по электронной почте, текст или твит, то тогда у нас для последующего сообщения создается соответственно свой новый тикет.



Ресурс VentureBeat пишет, что стартап Gladly в настоящее время хочет централизовать все виды своих коммуникаций на одном удобном интерфейсе обмена сообщениями. Господин Ансанелли также сообщил, что его стартап в настоящее время работает с потребительскими брендами в сфере розничной торговли, путешествий и гостеприимства, но имена конкретных клиентов пока не раскрыл.



Цена за приобретаемую пользователями лицензию подписку на программное обеспечение сервиса в качестве услуги (SaaS) определяется в соответствии с количеством активных пользователей и здесь любой человек в этом стартапе может участвовать в обслуживании клиентов, однако те кто активно откликается на тикеты клиентов (более 20 часов в месяц) получают 120 долл. США за каждого пользователя в месяц, что включает в себя все каналы общения с ними.



Данный стартап был основан в Сан-Франциско и в 2015 году, где он прошел инкубационный период в венчурной компании Greylock Partners. Кстати, г- Ансанелли также является партнером компании Greylock. И похоже, это общая тема, так как Анил Бурси (Aneel Bhusri), являющийся партнером фирмы, является соучредителем и генеральным директором Workday, который также был инкубирован в компанию Greylock.



Венчурная компания Greylock имеет большой опыт инкубации компаний и обеспечения надлежащей прозрачности со всеми своими инвесторами, пишет г-н Ансанелли. "И для гарантии надлежащего надзора, г-н Джерри Чен (Jerry Chen), партнер Greylock, также вошел в Совет директоров компании Gladly".



Венчурная компания Greylock Partners и компания New Enterprise Associates (NEA), оба существующих инвестора Gladly присоединились к компании GGV Capital в сегодняшнем раунде финансирования. Поступившие средства будут использованы для вывода продукта на рынок и для привлечения новых клиентов.



Основанный в 2015 году, стартап Gladly на сегодняшний день уже привлёк в общей сложности 63 млн долларов финансирования и в настоящее время насчитывает 50 постоянно работающих сотрудников.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f9fb562dbcd Американский стартап Глэдли (" Gladly ") предоставляющий своё программное обеспечение для того, чтобы помочь другим компаниям повысить качество своего обслуживания клиентов, объявил, что только что привлёк крупное финансирование в размере 36 млн долл. США от американской венчурной компании GGV Capital. Компании пользуются сервисом Gladly для того, чтобы общаться со своими клиентами посредством голосовых звонков, через электронную почту, СМС, в чатах и в разных социальных медиа.И как сообщил по электронной почте в издание VentureBeat учредитель и генеральный директор Gladly г-н Джосеф Ансанелли (Joseph Ansanelli): "Действующие продукты компании, включая такие облачные продукты как Salesforce и Zendesk, в основном используются пользователями через систему тикетов и кейсов и все они "заточены" под ведение общения внутри индивидуальных каналов связи. Таким образом, один телефонный звонок может инициировать создание нового номера тикета, а если клиент решает затем отправить сообщение по электронной почте, текст или твит, то тогда у нас для последующего сообщения создается соответственно свой новый тикет.Ресурс VentureBeat пишет, что стартап Gladly в настоящее время хочет централизовать все виды своих коммуникаций на одном удобном интерфейсе обмена сообщениями. Господин Ансанелли также сообщил, что его стартап в настоящее время работает с потребительскими брендами в сфере розничной торговли, путешествий и гостеприимства, но имена конкретных клиентов пока не раскрыл.Цена за приобретаемую пользователями лицензию подписку на программное обеспечение сервиса в качестве услуги (SaaS) определяется в соответствии с количеством активных пользователей и здесь любой человек в этом стартапе может участвовать в обслуживании клиентов, однако те кто активно откликается на тикеты клиентов (более 20 часов в месяц) получают 120 долл. США за каждого пользователя в месяц, что включает в себя все каналы общения с ними.Данный стартап был основан в Сан-Франциско и в 2015 году, где он прошел инкубационный период в венчурной компании Greylock Partners. Кстати, г- Ансанелли также является партнером компании Greylock. И похоже, это общая тема, так как Анил Бурси (Aneel Bhusri), являющийся партнером фирмы, является соучредителем и генеральным директором Workday, который также был инкубирован в компанию Greylock.Венчурная компания Greylock имеет большой опыт инкубации компаний и обеспечения надлежащей прозрачности со всеми своими инвесторами, пишет г-н Ансанелли. "И для гарантии надлежащего надзора, г-н Джерри Чен (Jerry Chen), партнер Greylock, также вошел в Совет директоров компании Gladly".Венчурная компания Greylock Partners и компания New Enterprise Associates (NEA), оба существующих инвестора Gladly присоединились к компании GGV Capital в сегодняшнем раунде финансирования. Поступившие средства будут использованы для вывода продукта на рынок и для привлечения новых клиентов.Основанный в 2015 году, стартап Gladly на сегодняшний день уже привлёк в общей сложности 63 млн долларов финансирования и в настоящее время насчитывает 50 постоянно работающих сотрудников.Перевод специально для mmgp.ru источник

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