Denver10 Мастер

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Стартап соковыжималок Juicero привлек $120 млн и возвращает деньги клиентам

Калифорнийская стартап-компания Juicero по изготовлению соковыжималки несмотря на то, что привлекла немалую сумму инвестиций оказалась бесполезной. Продукт стартапа это устройство по выжиманию сока из специальных пакетов. Тоит соковыжималка 400 долларов. Такая высокая цена соковыжималки обусловлена тем, что позволяет получать фреш из заранее созданных спецпакетов, которые предоставляются стартапом по договору.







Устройство оснащено интегрированным Wi-Fi и QR-считывателем, который следит датой изготовления пакета. Но получилось так, что для того чтобы выдавить сок, данная соковыжималка вовсе не нужна, потому что это можно сделать собственноручно.



Стартап-компания Juicero борется за здоровый образ жизни без лишних суматох и предоставляет услугу по доставке спецпакетов с уже подготовленными к употреблению фруктами и овощами из которых получается фреш благодаря дорогому устройству.

Суть проекта состоит в том, чтобы заложить у потребителя привыкание постоянно употреблять фреш не тратя на это осбых сил.



Со слов учредителя стартапа Дуга Эванса, мощность гаджета такова, что ее хватит чтобы поднять 2 Tesla, поэтому соковыжималка выжмет все из пакета до последней капли.



Стоимость соковыжималки 400 долларов. Ее цена была недавно снижена, а стартовая стоимость гаджета была 700 долларов. За пакеты с обработанными овощами и фруктами придется заплатить отдельно по 5-8 долларов за штуку. Как стало понятно позднее, совсем не нужно поднимать Tesla, чтобы выдавить из пакетов сок. Это можно сделать собственноручно не прибегая к услугам дорогого гаджета, что и было доказано журналистами Bloomberg.







Не имеет особого смысла оплачивать то, что можно сделать собственноручно бесплатно. А вот основатели стартапа так не считают, потому что, по их мнению, гаджет не только выдавливает сок, он еще и считывает QR-код, чем и следит за датой изготовления пакета и имеет функцию напоминания счастливому обладателю соковыжималки о необходимости выпить сок, если тот забыл это сделать. Соковыжималка это так называемый "личный помощник", который всегда мониторит уровень витаминов в крови ее владельца и напоминает о его (уровне) изменениях.



Часть клиентов стартапа были возмущены и директор стартапа Джефф Данн принял решение возвратить деньги всем расстроенным клиентам.



В стартап-компанию Juicero вложились инвесторы из Google и прочих известных фондов. В итоге стартап-компания смогла привлечь 120.000.000 долларов. По информации, на данный момент некоторые вкладчики считают себя обманутыми, так как при условии привлечения инвестиционных средств основатели стартап-компании не афишировали бесполезность своего дорогого гаджета. Этот момент всплыл уже после поступления соковыжималки в продажу.



Но есть и такие инвесторы, которым нравится разработка стартапа. Например инвестор стартапа Даг Черток, один из управляющих партнеров инвестиционного фонда Vast Ventures согласен, что сок можно и выдавить руками, но все-равно он остается фанатом продукта стартапа в который вложился. Ему по душе регулярная доставка на дом спецпакетов с уже подготовленными к употреблению овощами и фруктами.



На рынке стартапов иногда случается так, что ожидания и реализация проекта немного не сходятся и в этом плане проект Juicero менее заметный, чем история стартап-компании Theranos для которой прошлогодняя осень оказалась подсудной, так как один из вкладчиков обратился в судебную инстанцию с иском на компанию за «обман ради привлечения вкладов» так как продукт стартапа - технология по анализу крови оказалась нерабочей.



По материалам:



Калифорнийская стартап-компания Juicero по изготовлению соковыжималки несмотря на то, что привлекла немалую сумму инвестиций оказалась бесполезной. Продукт стартапа это устройство по выжиманию сока из специальных пакетов. Тоит соковыжималка 400 долларов. Такая высокая цена соковыжималки обусловлена тем, что позволяет получать фреш из заранее созданных спецпакетов, которые предоставляются стартапом по договору.Устройство оснащено интегрированным Wi-Fi и QR-считывателем, который следит датой изготовления пакета. Но получилось так, что для того чтобы выдавить сок, данная соковыжималка вовсе не нужна, потому что это можно сделать собственноручно.Стартап-компания Juicero борется за здоровый образ жизни без лишних суматох и предоставляет услугу по доставке спецпакетов с уже подготовленными к употреблению фруктами и овощами из которых получается фреш благодаря дорогому устройству.Суть проекта состоит в том, чтобы заложить у потребителя привыкание постоянно употреблять фреш не тратя на это осбых сил.Со слов учредителя стартапа Дуга Эванса, мощность гаджета такова, что ее хватит чтобы поднять 2 Tesla, поэтому соковыжималка выжмет все из пакета до последней капли.Стоимость соковыжималки 400 долларов. Ее цена была недавно снижена, а стартовая стоимость гаджета была 700 долларов. За пакеты с обработанными овощами и фруктами придется заплатить отдельно по 5-8 долларов за штуку. Как стало понятно позднее, совсем не нужно поднимать Tesla, чтобы выдавить из пакетов сок. Это можно сделать собственноручно не прибегая к услугам дорогого гаджета, что и было доказано журналистами Bloomberg.Не имеет особого смысла оплачивать то, что можно сделать собственноручно бесплатно. А вот основатели стартапа так не считают, потому что, по их мнению, гаджет не только выдавливает сок, он еще и считывает QR-код, чем и следит за датой изготовления пакета и имеет функцию напоминания счастливому обладателю соковыжималки о необходимости выпить сок, если тот забыл это сделать. Соковыжималка это так называемый "личный помощник", который всегда мониторит уровень витаминов в крови ее владельца и напоминает о его (уровне) изменениях.Часть клиентов стартапа были возмущены и директор стартапа Джефф Данн принял решение возвратить деньги всем расстроенным клиентам.В стартап-компанию Juicero вложились инвесторы из Google и прочих известных фондов. В итоге стартап-компания смогла привлечь 120.000.000 долларов. По информации, на данный момент некоторые вкладчики считают себя обманутыми, так как при условии привлечения инвестиционных средств основатели стартап-компании не афишировали бесполезность своего дорогого гаджета. Этот момент всплыл уже после поступления соковыжималки в продажу.Но есть и такие инвесторы, которым нравится разработка стартапа. Например инвестор стартапа Даг Черток, один из управляющих партнеров инвестиционного фонда Vast Ventures согласен, что сок можно и выдавить руками, но все-равно он остается фанатом продукта стартапа в который вложился. Ему по душе регулярная доставка на дом спецпакетов с уже подготовленными к употреблению овощами и фруктами.На рынке стартапов иногда случается так, что ожидания и реализация проекта немного не сходятся и в этом плане проект Juicero менее заметный, чем история стартап-компании Theranos для которой прошлогодняя осень оказалась подсудной, так как один из вкладчиков обратился в судебную инстанцию с иском на компанию за «обман ради привлечения вкладов» так как продукт стартапа - технология по анализу крови оказалась нерабочей.По материалам: https://ain.ua/2017/04/21/startap-ju...rivlek-120-mln

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