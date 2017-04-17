Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fargocoin (FRGC)

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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:39
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Fargocoin (FRGC)
Вы готовы присоединиться к криптовалюте нового поколения? Фаргокоин - это уникальная блокчейн платформа разработанная для увеличения безопасности сети и исправления ограничений и функциональности первоначальных криптовалют, таких как биткоин.
Фаргокоин предлагает всем, без использования огромных мощностей получить возможность зарабатывать коины.
Каждый пользователь ценен как бизнес партнер. Мы стремимся обеспечить высокое качество обслуживания и относимся к целям и задачам наших пользователей, как к нашим собственным. Мы будем наращивать свои конкурентные преимущества, последовательно превосходя ожидания.
Несколько причин почему я выбрал Fargocoin:
1. Реальная криптовалюта.
2. Реальные десктопные кошельки. (Можно скачать и установить на компьютер).
3. Блокчейн (открыт и работает).
4. Оплата в проект через Paypal, банковские карты, банковский перевод в Америку, биткоин, адвакеш
5. Уставной фонд 2 000 000 ? (проверить вы можете на лендинг страницах).
6. Неограниченные сплиты.
7. Криптовалюта набирает обороты по всему Миру http://coinmarketcap.com/currencies/f...
8. Партнерка (бинар, матчинг бонус , прямой бонус , карьера , майнинг)
Ресурсы:
https://fargocoin.org Основная страница Коина
https://fargochain.org - Блокчэйн
https://fargofaucet.com - Кран получи бесплатно фаргокоины
https://github.com/fargocoin Открытый код КОИНА
https://fargobase.com Биржа покупка коина через Paypal , Банковский перевод, Bitcoin.
https://coinrate.net - Биржа покупка коина(AdvCash, Perfect money , bitcoin, fargocoin )
http://coinmarketcap.com/currencies/f... Мировая биржа
https://befargo.com/?ref=Docent - майнинг пул который также включает в себя следующие Бонусы за продвижение:
Прямой бонус - от 10% до 15%
BINARY бонус - от 10% до 15%
Линейный бонус - 1/10%, 2/10%, 3/15%, 4/20%, 5/5%
CAREER REWARDS
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Docent1k на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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