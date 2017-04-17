Fargocoin (FRGC)

Вы готовы присоединиться к криптовалюте нового поколения? Фаргокоин - это уникальная блокчейн платформа разработанная для увеличения безопасности сети и исправления ограничений и функциональности первоначальных криптовалют, таких как биткоин.
Фаргокоин предлагает всем, без использования огромных мощностей получить возможность зарабатывать коины.
Каждый пользователь ценен как бизнес партнер. Мы стремимся обеспечить высокое качество обслуживания и относимся к целям и задачам наших пользователей, как к нашим собственным. Мы будем наращивать свои конкурентные преимущества, последовательно превосходя ожидания.
Несколько причин почему я выбрал Fargocoin:
1. Реальная криптовалюта.
2. Реальные десктопные кошельки. (Можно скачать и установить на компьютер).
3. Блокчейн (открыт и работает).
4. Оплата в проект через Paypal, банковские карты, банковский перевод в Америку, биткоин, адвакеш
5. Уставной фонд 2 000 000 ? (проверить вы можете на лендинг страницах).
6. Неограниченные сплиты.
7. Криптовалюта набирает обороты по всему Миру http://coinmarketcap.com/currencies/f
...
8. Партнерка (бинар, матчинг бонус , прямой бонус , карьера , майнинг)
Ресурсы:
https://fargocoin.org
Основная страница Коина
https://fargochain.org
- Блокчэйн
https://fargofaucet.com
- Кран получи бесплатно фаргокоины
https://github.com/fargocoin
Открытый код КОИНА
https://fargobase.com
Биржа покупка коина через Paypal , Банковский перевод, Bitcoin.
https://coinrate.net
- Биржа покупка коина(AdvCash, Perfect money , bitcoin, fargocoin )
http://coinmarketcap.com/currencies/f
... Мировая биржа
https://befargo.com/?ref=Docent
- майнинг пул который также включает в себя следующие Бонусы за продвижение:
Прямой бонус - от 10% до 15%
BINARY бонус - от 10% до 15%
Линейный бонус - 1/10%, 2/10%, 3/15%, 4/20%, 5/5%
CAREER REWARDS