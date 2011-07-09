Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Quid Palace - quidpalace.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 313
Благодарностей: 26
УГ: 9
КП: 0.000
Quid Palace - quidpalace.ltd
Приветствую форум

Представляю новый проект Quid Palace

Старт проекта 21/04/2017

Легенда (Гугл перевод):

Quid Palace - это опытная и сертифицированная частная компания, зарегистрированная в Великобритании и состоящая из профессиональных трейдеров, которые в основном занимаются Cryptotrading, краткосрочными кредитами, Forex и фондовой торговлей более 3 лет.

Наше видение - быть одной из лучших надежных инвестиционных компаний благодаря передовому опыту и увлечению. Наша компания здесь для всех. Таким образом, у этого есть план для всех, кто преуспевает в достижении финансовой свободы благодаря помощи и возможностям наших финансовых экспертов.
Вашими инвестициями с нами управляет высококвалифицированная и опытная команда профессионалов в области инвестиций, которая стремится обеспечить превосходную доходность инвестиций. Наличие всех необходимых инструментов является основной причиной, по которой мы можем обеспечить и поддерживать приличное количество удовлетворения.

Работает с
Perfect money, Payeer, Bitcoin

Минимальный депозит - 5$

Регламент выплат (перевод):
После того, как я сделаю запрос на вывод средств , когда будут средства будут доступны на моем ecurrency счет?
Средства, как правило , доступны в течение 12 рабочих часов.

Планы:

Plan 1
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $99.00 5.00

Plan 2
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 2 $100.00 - $499.00 8.00

Plan 3
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $999.00 11.00

Plan 4
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $100.00 - $499.00 200.00

Plan 5
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $2499.00 500.00

Plan 6
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $2500.00 - $5000.00 1000.00

Реферальная программа 8%

GreenBar
Check GoldCoders' HYIP Manager License
quidpalace.ltd - Licensed

Ознакомиться:
quidpalace.ltd

Мой вклад:
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 16:40
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,831
Благодарностей: 10,901
УГ: 8
КП: 0.031
подарки
Re: Quid Palace - quidpalace.ltd
старый-престарый шаблон... даже либу до сих пор принимают...

ТС, а на сколько дней планы-то?
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 16:43.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 16:42
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 11,937
Благодарностей: 5,851
УГ: 13
КП: 0.385
подарки
Re: Quid Palace - quidpalace.ltd
Очередное Унылое творение
Админ пили сразу следущий
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 16:45
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 313
Благодарностей: 26
УГ: 9
КП: 0.000
Автор темы Re: Quid Palace - quidpalace.ltd
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
а на сколько дней планы-то
При оплате указало 365
Естественно Forever
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 16:48
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,831
Благодарностей: 10,901
УГ: 8
КП: 0.031
подарки
Re: Quid Palace - quidpalace.ltd
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
При оплате указало 365
Естественно Forever
ёшкин кот...
но на сайте вот так
Цитата:

$100

200% after 7days

$500

500% after 7 days

$2500

1000% after 7 days
так шта па сотачке скинулись быренько - и свабодны особо щедрые - по пятихатке
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 16:51.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 16:54
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 313
Благодарностей: 26
УГ: 9
КП: 0.000
Автор темы Re: Quid Palace - quidpalace.ltd
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
но на сайте вот так
так с 4-го по 6-й планы. Которые считаю маразмом.
Первые три вполне рабочие
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,831
Благодарностей: 10,901
УГ: 8
КП: 0.031
подарки
Re: Quid Palace - quidpalace.ltd
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Первые три вполне рабочие
ну да...примерно на столько
Цитата:
after 7days
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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