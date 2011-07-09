Quid Palace - quidpalace.ltd

Приветствую форум
Представляю новый проект Quid Palace
Старт проекта 21/04/2017
Легенда (Гугл перевод):
Quid Palace - это опытная и сертифицированная частная компания, зарегистрированная в Великобритании и состоящая из профессиональных трейдеров, которые в основном занимаются Cryptotrading, краткосрочными кредитами, Forex и фондовой торговлей более 3 лет.
Наше видение - быть одной из лучших надежных инвестиционных компаний благодаря передовому опыту и увлечению. Наша компания здесь для всех. Таким образом, у этого есть план для всех, кто преуспевает в достижении финансовой свободы благодаря помощи и возможностям наших финансовых экспертов.
Вашими инвестициями с нами управляет высококвалифицированная и опытная команда профессионалов в области инвестиций, которая стремится обеспечить превосходную доходность инвестиций. Наличие всех необходимых инструментов является основной причиной, по которой мы можем обеспечить и поддерживать приличное количество удовлетворения.
Работает с
Perfect money, Payeer, Bitcoin
Минимальный депозит - 5$
Регламент выплат (перевод):
После того, как я сделаю запрос на вывод средств , когда будут средства будут доступны на моем ecurrency счет?
Средства, как правило , доступны в течение 12 рабочих часов.
Планы:
Plan 1
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $99.00 5.00
Plan 2
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 2 $100.00 - $499.00 8.00
Plan 3
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $999.00 11.00
Plan 4
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $100.00 - $499.00 200.00
Plan 5
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $2499.00 500.00
Plan 6
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $2500.00 - $5000.00 1000.00
Реферальная программа 8%
GreenBar
Check GoldCoders' HYIP Manager License
quidpalace.ltd - Licensed
Ознакомиться:
quidpalace.ltd
Мой вклад: