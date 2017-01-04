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Компания Cardiac Insight привлекла $4,5 млн для своего переносного датчика ЭКГ

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Компания Cardiac Insight привлекла $4,5 млн для своего переносного датчика ЭКГ

Носимые устройства, такие как умные часы, становятся все более популярными. Но носимая медицинская технология до этого времени не была широко представлена, несмотря на огромный потенциал для улучшения обслуживания пациентов и потенциального снижения затрат на здравоохранение.

Компания Cardiac Insight из Киркланда, штат Вашингтон, надеется проникнуть на этот рынок с помощью Cardea Solo - легкого одноразового ЭКГ-теста, который отслеживает сердцебиение пациента. Компания привлекла $4,5 млн для разработки и коммерциализации устройства и объявила, что продукт был одобрен для использования и теперь доступен для поставщиков медицинских услуг.

Cardiac Insight разрабатывает Cardeo Solo в течение нескольких лет, и, по сообщениям, он может стоить всего лишь 20 долларов США, что делает его чрезвычайно доступным для пациентов.



Cardea Solo может использоваться для мониторинга сердечного здоровья пациентов, которые не могут быть продиагностированы в кабинете врача.

Это очень маленький одноразовый монитор. Человек может носить его в течение семи дней, может принимать душ. Его носят под одеждой, так что прибор будет незаметен окружающим.

Пациент затем возвращает устройство врачу и будет проведена распечатка сердечного ритма за время ношения устройства. Отчет может помочь врачам выявить такие нарушения, как фибрилляция предсердий или тахикардия, которые могут быть признаками серьезных сердечных проблем.

Компания Cardiac Insight вышла из Университета Вашингтона в 2008 году, основана кардиологом Дэвидом Линкером. В 2015 году компания приобрела Cardea Associates и их устройство CardeaScreen, которое диагностирует проблемы с сердцем у молодых спортсменов. Устройство было выпущено на рынок в прошлом году, а затем переименовано в Cardea 20/20 ECG.





Перевод специально для mmgp.ru
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