Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 16:08
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Льем в плюс с тизерок.
Источник: тизерная сеть MarketGid
Оффер: GuarchibaoGuarchibao
ПП: ad1.ru
Расходы: 33 156 руб.
Доходы: 74 900 руб.
Профит: 41 744 руб.
Период: 6 дней.
Потрачено на тесты: 32 380 руб.

Сразу к делу. Делайте раз, два, три и получайте профит! Начну с конца, с лендинга.

Лендинг. Тестил все, самый лучший CR и ROI дал лендинг С + плашки. Делайте 2 потока, 1 с плашками под десктоп, другой без плашек под мобилы. Не тратьте деньги и время, ставьте смело этот лендинг!
На всякий случай, выглядит он так:



Прокладка. Тестил все, в разных связках, конверт давали почти все, но плюсовой ROI, только транзитка с Лейсян Утяшевой и Минздрав. Утяшеву брать не советую, чтобы выходить в небольшой плюс, нужно сильно постараться и хорошо поработать над таргетом и блек листом, конверт однозначно будет, но лиды будут обходиться вам в 1-2к. Так, что берите минздрав! В среднем CTR у нее около 20% на десктопах, на мобилах 8-13%.



Настройка кампании

Делайте 1 в 1! Гео конечно вся Россия, кроме Дагестана и Чечни.



Black & White глисты
  • Эти отключаем:

56935304,56935052,56922710,56932496,56936119,13255 2,56934411,56928828,56922443,56932735,56934515,569 31480,56936219.
  • По этим ставим коэффициент >0.9:


53859238,56935772,56928830,56929105,56935775,56934 419,56928027,56929767

56921333,56933502.

По остальным понижаем коэффициент до 0.7.

Тизеры, которые 100% будут давать конверт:

Взяты не с паблера, делал сам.



Ctr у всех не меньше 0.200, в среднем 0.240, что хорошо при cpc 5.8 центов. Я сначала завышал до 7 центов, как набирали цтр выше 0,200 постепенно понижал каждые полчаса до 5, но на 5.8-6 центах было больше всего трафа.

Я же получил такие цифры:

Статистика MarketGid



Статистика ad1.ru



Если сделаете все шаг за шагом, однозначно нальете в плюс. Но, я настоятельно рекомендую использовать сра трекер с хорошей аналитикой. И делайте свои креативы, по примеру моих.
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