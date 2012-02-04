Льем в плюс с тизерок.

Источник: тизерная сеть MarketGid
Оффер: GuarchibaoGuarchibao
ПП: ad1.ru
Расходы: 33 156 руб.
Доходы: 74 900 руб.
Профит: 41 744 руб.
Период: 6 дней.
Потрачено на тесты: 32 380 руб.
Сразу к делу. Делайте раз, два, три и получайте профит! Начну с конца, с лендинга.
Лендинг
. Тестил все, самый лучший CR и ROI дал лендинг С + плашки. Делайте 2 потока, 1 с плашками под десктоп, другой без плашек под мобилы. Не тратьте деньги и время, ставьте смело этот лендинг!
На всякий случай, выглядит он так:
Прокладка.
Тестил все, в разных связках, конверт давали почти все, но плюсовой ROI, только транзитка с Лейсян Утяшевой и Минздрав. Утяшеву брать не советую, чтобы выходить в небольшой плюс, нужно сильно постараться и хорошо поработать над таргетом и блек листом, конверт однозначно будет, но лиды будут обходиться вам в 1-2к. Так, что берите минздрав! В среднем CTR у нее около 20% на десктопах, на мобилах 8-13%.
Настройка кампании
Делайте 1 в 1! Гео конечно вся Россия, кроме Дагестана и Чечни.
Black & White глисты
56935304,56935052,56922710,56932496,56936119,13255 2,56934411,56928828,56922443,56932735,56934515,569 31480,56936219.
- По этим ставим коэффициент >0.9:
53859238,56935772,56928830,56929105,56935775,56934 419,56928027,56929767
56921333,56933502.
По остальным понижаем коэффициент до 0.7.
Тизеры, которые 100% будут давать конверт:
Взяты не с паблера, делал сам.
Ctr у всех не меньше 0.200, в среднем 0.240, что хорошо при cpc 5.8 центов. Я сначала завышал до 7 центов, как набирали цтр выше 0,200 постепенно понижал каждые полчаса до 5, но на 5.8-6 центах было больше всего трафа.
Я же получил такие цифры:
Статистика MarketGid
Статистика ad1.ru
Если сделаете все шаг за шагом, однозначно нальете в плюс. Но, я настоятельно рекомендую использовать сра трекер с хорошей аналитикой. И делайте свои креативы, по примеру моих.