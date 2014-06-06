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ПАММ-счет rockstone: 9501519 (FXOpen)

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#1
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
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ПАММ-счет rockstone: 9501519 (FXOpen)
ПАММ-счет rockstone: 9501519 (FXOpen)

1)Перспективный памм-счет.

2) Дата создания: 29.08.2016 (статистика закачана с myfxbook)
3) Валюта ПАММ-счета: USD
4)Капитал управляющего: 200.00

5)Тип: PAMM STP
Активные дни: 26
6) Оферты ПАММ-счета :
rockstone1 (30/5/8 - 6/4 - 1000/100/500 - 10)

— что означают цифры в скобках
(1)Вознаграждение за эффективность, 2)Комиссия Провайдера, 3)Ограничение минимальной доходности, 4)Комиссия за назначение средств, 5)Штраф за досрочный вывод средств, 6)Первоначальное назначение средств, 7)Минимальная сумма для назначений, 8)Минимальный баланс, 9)Комиссия Агента).

Торговый интервал на всех счетах равен месяцу. Расчёт прибыли и убытка между инвестором и трейдером производится каждый месяц считая от даты первого вложения в ПАММ.

7) Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете, — информации нет.
8) Мани-менеджмент неизвестен, максимальная просадка 11.36%
9) Контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.) — обсудить ПАММ-счет можно здесь.
10) Информация о наличии/отсутствии у управляющего ликвидированных ПАММ-счетов: не известно.
11) Дополнительная информация- нет


Статистика по месяцам:

2016 +120.04%

январь +58.05%
февраль +140.43%
март +48.42%

__________________
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Метки
fxopen, pamm, памм, памм инвестирование
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