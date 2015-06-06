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Доходы 200 самых богатых людей России возросли на 100 миллиардов долларов

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Доходы 200 самых богатых людей России возросли на 100 миллиардов долларов


В то время как зарплаты рядовых российских граждан за 2016 год снизились в среднем на 13%, 200 самых богатых бизнесменов России увеличили свои доходы на 100 миллиардов долларов. И это не смотря на кризис, спад промышленности, падение ВВП и санкции против России. За год число граждан России, обладающих суммой, превышающей 1 миллиард рублей увеличилось с 77 до 96 человек.

Больше всего миллиардеров связаны с нефтяной промышленностью и металлургией. И если цены на нефть в 2016 году в общем поднялись на 20%, то цены на некоторые металлы от 40% до 90%.

По мнению американского института имени Петерсона две трети российских миллиардеров добились своего состояния не благодаря своим уникальным знаниям, умению руководить или интуиции, а исключительно за счет политических связей, которые и обеспечили им доступ к столь лакомым в России природным ресурсам.

Согласно исследованиям консалтинговой корпорации New World Wealth, Россия занимает 1 место по распределению имущественного неравенства. 26% богатств России принадлежат 96 миллиардерам, еще 62% долларовым миллионерам, оставшиеся 12% приходятся на 146 миллионное население страны. Из этого населения 20 миллионов людей живут за чертой бедности (согласно статистике), то есть ниже прожиточного минимума, установленного в размере 9901 руб. на 1 квартал 2017 года. Каждый седьмой житель России не может удовлетворить свои даже самые минимальные имущественные потребности, то есть попросту людям даже на еду не хватает.

Совокупное состояние 200 самых богатых граждан России равняется 24 триллионам рублей, а планируемый доход бюджета РФ в 2017 году составит 13 триллионов рублей. То есть богатейшие люди России могли бы 2 года финансировать все потребности страны или 20 лет финансировать социальные программы и поддерживать наименее обеспеченных россиян.

Специально для mmgp.ru
https://text.ru/antiplagiat/58f9ed149708a
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:50.
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