Школа трейдеров Training & Trading
Уже длительное время в Интернете пользователей преследует реклама Форекса и Опционов. Вам показывают короткие видоеролики, где можно буквально за несколько минут легким нажатием на конопку мышки заработать деньги. Ну, и конечно же, фото улыбающихся женщин и довольных импозантных мужчин в деловых костюмах.
На самом деле все обстоит не так. Организаторы этих кухонь уже на перовм шаге лгут, заявляя, что зарабатывают только на своей комиссии, которая совсем мала, и им нет ни какой выгоды от ваших потерь, напротив, им выгодно, чтобы вы зарабатывали и они получали с ваc маленькие проценты. Реально же они не выводят ваши деньги на рынок организуя локальный рынок, иметирующий реальный, и все, что вы теряете поступает к ним. Другие детали о работе форекс-кухонь можете узнать из соседней ветки viewtopic.php?f=11&t=27.
Торговля на бирже - это серьезный труд, основанный на знаниях и приобретенном опыте. Для учебы нужно выделить немало времени и приложить усердие, чтобы постичь эту науку. А чтобы работать после освоения, необходимо мобилизовать еще больше сил и самообладания, для успешной торговли.
Школа трейдеров Training & Trading Education обучает профессиональной торговле на реальном рынке. Здесь вы получите необходимую теоритическую базу для работы на рынке, а также колосальный опыт работы с серьезным терминалом, а не оболочкой MT4. Принципы анализа рынка, психологии трейдеров, возможности, возможные потери и их причины. После обучения вы узнаете как торговать на реальной бирже и как туда попасть.
На странице школы:
https://vk.com/training_trading
вы сможете ознакомиться со школой более подробно, просмотреть результаты торговли ее выпускников, задать ее руководителю Никите Герасимову интересующие вас вопросы.
добавлено через 1 минуту
Экспресс-обучение.
€ 1
Индивидуальное занятие по торгово-аналитической платформе «ATAS».
Это профессиональная, торгово-аналитическая платформа, ориентированная на:
⭕ анализ потока ордеров (Time And Sales),
⭕ данных Level II (Depth of Market или стакан),
⭕ активности HFT (высокочастотных) алгоритмов.
Платформа ATAS обрабатывает эти данные и визуализирует в интуитивно понятном виде, имеет широкие возможности фильтрации и гибкость настроек.
Инструменты анализа ATAS повышают информативность рыночных данных, что приводит к более четкому пониманию рыночных тенденций и, как следствие, к более высоким показателям в торговле.
добавлено через 2 минуты
Программа обучающего курса «Start»
€ 199
⭕ Введение. Основы, общие понятия и термины (глоссарий). Расчёт в трейдинге: лоты, свопы и маржа, экспирация и дивиденды, кредитное плечо и риски, тейк-профит и стоп-лосс и т.д.
⭕ Обзор возможностей торгового терминала ATAS.
⭕ Технический анализ:
• LPS - уровни поддержки и сопротивления.
• Тренд, флэт, канал – что нужно знать.
⭕ Графический анализ:
• Японские свечи – формирование бара и его особенности,
• Свечные модели – графические фигуры и их значение в трейдинге,
• Волны Эллиота – история и применение на практике.
⭕ Компьютерный анализ:
• Прогнозы Trading Central (комплексный рынка)
• Торговые сигналы Autochartist (по свечным моделям).
⭕ Фундаментальный анализ. Трейдинг на новостях. Рекомендации.
⭕ Торгуемые инструменты. Подробно (ES/6Е/CL/GC).
⭕ Оценка эффективности торговых систем и торговли. Журнал трейдера/
⭕ Хедж-фонды, арбитражная торговля, высокочастотные роботы, манипуляция толпой.
добавлено через 4 минуты
Комплекс <Market Profile>. Специальный. 14 + 14 дней.
€ 499
Что входит:
⭕Курс обучения «Market Profile».
⭕Торгово-аналитическая платформа ATAS на 1 месяц ($74 в мес.).
⭕Трудоустройство. Финансируемый счёт: до $150,000.
⭕Дальнейшее сопровождение трейдеров и повышение квалификации.
Срок окупаемости курса на реальном счёте: 2-3 дня
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✅ Программа обучающего курса «Market Profile»: ✅
⭕ Стратегические уровни:
• Уровни поддержки и сопротивления.
• Целевые уровни.
⭕ Тактические области:
• Накопление объёмов на определённых участках. Профиль рынка.
• Формирование новой тенденции.
⭕ Внутридневной баланс:
• Баланс по цене.
• Баланс по индикатору «Cumulative Delta» в сессионном режиме
⭕ Работа с индикаторами из пакета «MarketVoice».
⭕ Работа с лентой и стаканом.
⭕ Подготовка к экзаменам.
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✅Преимущества:✅
➡Трудоустройство студентов, по окончании обучения. Такого нет ни у кого на рынке России и СНГ.
➡ Контроль успеваемости (халтурить не получится). Зачёт после каждой темы. Обязательное выполнение домашнего задания. Работа исключительно на результат.
➡ Понимание работы высокочастотных роботов (с элементами искусственного интеллекта) и их обман толпы. Манипулирование.
➡ Понимание рынка и торговых инструментов.
➡ Стабильная торговля «внутри дня» с высоким соотношением P/L > 3:1.
➡ Точное знание разворота тренда и окончания коррекции. Минимальный S/L – от 4 тиков.
➡ Кластерный анализ графика. Отслеживания перекоса сделок по bid/ask (Delta).
➡ Возможность видеть крупные дробленные (1 участник) и агрегированные (толпой) вливания объёмов (денег) участников рынка.
➡ Market Profile - универсален, его можно использовать на любом финансовом рынке. Подходит как внутридневным, так и позиционным трейдерам. Возможно, использовать как на временном графике, так и Range, Tick, Volume.
добавлено через 10 минут
Комплекс <Market Profile>. Специальный. 14 + 14 дней.
€ 499
Что входит:
⭕Курс обучения «Market Profile».
⭕Торгово-аналитическая платформа ATAS на 1 месяц ($74 в мес.).
⭕Трудоустройство. Финансируемый счёт: до $150,000.
⭕Дальнейшее сопровождение трейдеров и повышение квалификации.
Срок окупаемости курса на реальном счёте: 2-3 дня
__________________________________________________ __________________________________
✅ Программа обучающего курса «Market Profile»: ✅
⭕ Стратегические уровни:
• Уровни поддержки и сопротивления.
• Целевые уровни.
⭕ Тактические области:
• Накопление объёмов на определённых участках. Профиль рынка.
• Формирование новой тенденции.
⭕ Внутридневной баланс:
• Баланс по цене.
• Баланс по индикатору «Cumulative Delta» в сессионном режиме
⭕ Работа с индикаторами из пакета «MarketVoice».
⭕ Работа с лентой и стаканом.
⭕ Подготовка к экзаменам.
__________________________________________________ __________________________________
✅Преимущества:✅
➡Трудоустройство студентов, по окончании обучения. Такого нет ни у кого на рынке России и СНГ.
➡ Контроль успеваемости (халтурить не получится). Зачёт после каждой темы. Обязательное выполнение домашнего задания. Работа исключительно на результат.
➡ Понимание работы высокочастотных роботов (с элементами искусственного интеллекта) и их обман толпы. Манипулирование.
➡ Понимание рынка и торговых инструментов.
➡ Стабильная торговля «внутри дня» с высоким соотношением P/L > 3:1.
➡ Точное знание разворота тренда и окончания коррекции. Минимальный S/L – от 4 тиков.
➡ Кластерный анализ графика. Отслеживания перекоса сделок по bid/ask (Delta).
➡ Возможность видеть крупные дробленные (1 участник) и агрегированные (толпой) вливания объёмов (денег) участников рынка.
➡ Market Profile - универсален, его можно использовать на любом финансовом рынке. Подходит как внутридневным, так и позиционным трейдерам. Возможно, использовать как на временном графике, так и Range, Tick, Volume.
добавлено через 19 минут
Помощь по TopstepTrader. Combine/FTP/ €150
✅ Помощь трейдеру в прохождении Combine/FTP:✅
⭕Подготовка торгового плана.
⭕Обсуждение всех условий (в том числе и скрытых) по торговле внутри дня.
⭕Установка психологического настроения начинающего трейдера во избежании стрессовых ситуаций.
⭕Особое понимание торговли внутри дня.
⭐Ведение трейдера "от и до" - рекомендации, аналитика и торговые сигналы, которые помогут трейдеру достичь стабильной профитной статистики, помогут пройти Combine/FTP.
⭐Помощь в заполнении контракта с TopstepTrader и налоговую форму W-8BEN (данная форма устанавливает ваши взаимоотношения с налоговой США)
добавлено через 22 минуты
Подписка на торговые сигналы. Intra-Day. Intra-Weekly.
✅ Подписка на торговые сигналы внутри дня и внутри недели, по фьючерсам:✅
⭕ CL (лёгкая нефть)
⭕ ES ( S&P 500)
⭕ 6J (Японская Йена)
⭕ GC (Золото)
Срок окупаемости подписки на реальном счёте: 1 день.
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⭕1 месяц - €100
⭕3 месяца - €270
⭕6 месяцев - €500
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✅ Intra-Day:
Риск на 1 сделку - от 6 тиков (от $60 за 1 контракт).
Профит за 1 сделку - от 15 до 40 тиков (от $150 до $400 за 1 контракт).
✅ Intra-Weekly:
Риск на 1 сделку - от 15 тиков (от $150 за 1 контракт).
Профит за 1 сделку - от 15 до 40 тиков (от $450 до $2500 за 1 контракт).