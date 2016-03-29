Web-Студия - Blitz-Market | 690 проектов за 3 года | Купить Хайп под Ключ | Заказать

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 15:39
#1
Премиум
 
Аватар Blitz Market
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
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Давайте знакомиться, мы - Blitz-Market.ru

Наша деятельность - разработка инвестиционных платформ(инвестиционные фонды, хайп-проекты,
сервисы микрокредитования, PAMM-инвестиции, MLM, метатрейдер, Android-приложения, PC-приложения).

Мы поможем в разработке и запуске инвестиционного проекта. Изготовление технической части, дизайна,
промо-материалов, а также скидки на услуги известных хайп мониторингов мы предоставляем при заказе хайп-проекта под ключ.

Наша команда - это 17 профессионалов, работающих централизованно в офисе, что позволяет быстро выполнять заказы,
сохраняя высокое качество. Так, например, типовые проекты мы изготавливаем за 3 дня, проекты с индивидуальным дизайном за 14 дней.

Мы работаем 3 года, наша студия помогла запустить 690 проектов.

Наши услуги:

- Хайп Под Ключ
- Уникальный дизайн
- Мощный Хостинг DDoS GUARD
- Регистрация оффшорной компании
- Установка Green Bar EV SSL Certificate
- Написание текстов
- Создание баннеров
- Создание промо-роликов
- Мощная аналитика эффективности вашей рекламы
- Консультации по технической части
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Сайт студии типовых хайп-проектов под ключ от 300$
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Последний раз редактировалось Sapiens; Сегодня в 16:28.
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Метки
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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