Технология блокчейн повышает стоимость стартапов в 3-5 раз

Энди Стюарт, который является управляющим партнёром инвестиционного фонда Motive Partners, в своём интервью журналистам заявил о том, что в последнее время наблюдается на рынке инвестиций странное явление, когда оценочная стоимость стартапов меньше соотносится с их эффективной работой.
По мнению Стюарта, инвесторам пора с осторожностью относиться ко всем модным словам. Оказывается, что всякие машинные слова, или слово блокчейн может автоматически повысить стоимость какого-то проекта в 3-5 раз.
Причиной столь странного явления стал крупный успех многих финтех-стартапов, а так же большие инвестиционные потоки в такие проекты. Стоит только взглянуть на статистику последних лет. Объёмы инвестиций в стартапы побили все рекорды.
Стюарт указывает на то, что многие стартапы сейчас переоценены. Но это не является причиной отказываться от инвестирования в проекты, просто нужно работать осторожнее.
Венчурный фонд Motive Partners начал свою работу в начале текущего года. Фонд планирует привлечь до 1 млрд частных инвестиций. Как отмечают ряд аналитиков, под крылом нового фонда собрались самые настоящие специалисты венчурного рынка. Сам Энди Стюарт пришёл в Motive Partners из инвестиционного фонда BlackRock.
Многие СМИ сейчас рассказывают об успехе технологии блокчейн. Участники финтех-рынка уверены в том, что массовый переход компаний на блокчейн-технологии произойдёт уже через пять лет.
По материалам БИЗНЕССИНСАЙДЕР-КОМ