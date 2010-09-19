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Российский производитель смарт-ошейников Mishiko привлек $1,7 млн инвестиций

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Российский производитель смарт-ошейников Mishiko привлек $1,7 млн инвестиций


Учредитель inMedia Женя Жуланов и венчурная компания Clarsian Investments инвестировали 1,7 миллиона долларов в российский проект Mishiko, который занимается разработкой и продажей смарт-ошейников для собак. О данном событии написало издание «Коммерсантъ», ссылаясь на самих участников данной сделки.

Выделенные инвесторам доли в компании и другие детали этой сделки пока не уточняются. Полученные инвестиции направят на дальнейшее масштабирование деятельности в европейских странах и запуск IoT-площадки Mishiko DevKit.

Стартап Mishiko учредила генеральный директор Intech Катерина Сединина в позапрошлом году. Тогда же данный проект получил 2 миллиона долларов финансирования от холдинга из Словакии Sitno Holding и нескольких венчурных капиталистов из России.



Mishiko создал свою площадку для работы с различными устройствами из индустрии «Интернета вещей», при этом «умный» ошейник является первым таким девайсом. Данный гаджет подсоединяется к смартфону с помощью специального приложения, предоставляя возможность контролировать месторасположение своей собаки, а также изучать ее физическую активность.

«Умный» ошейник без сервиса подписки на отечественном рынке можно купить за 9 000 руб. либо за 119 евро на зарубежных рынках, а включая безлимитную подписку он будет стоить 11 900 руб. (либо 169 евро в европейских странах). Оформление подписки на подсоединенные к сети IoT-девайсы дает возможность принимать информацию от трекера в режиме реального времени.

Реализацию смарт-ошейников начали осуществлять в позапрошлом году в Словакии, Российской Федерации и Чехии. В настоящее время на чешский и словацкий рынки приходится примерно 60% от общих продаж. Венчурный управляющий Фонда развития интернет-инициатив Никита Юрьев в беседе с журналистами высказал мнение, что большая стоимость Mishiko снижает количество потенциальных потребителей данного продукта на российском рынке. Согласно его мнению, данный ошейник могут приобрести не более 1% от общего числа отечественных домохозяйств (545 000).

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/58f9e63cd8fd6
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