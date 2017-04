Icarus Automation - icarusautomation.com Привет Форумчане, Друзья!

Представляю интересный среднепроцентный проект с разнообразными планами.



я не админ/создатель проекта.

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

старт проекта: 21.04.2017



старт проекта: 21.04.2017



О Проекте!

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Основной состав разработчиков компании был сформирован в 2015 году из IT компаний среднего и высшего звена. Объединяющим катализатором стала идея создания искусственного интеллекта с навыками игры лучших покер-игроков планеты, таких как Daniel Negreanu, Viktor Bloom, Tom Dwan, Phil Ivey.Большой пласт работы был проделан за полгода, но к реализации проект дошел уже под четким руководством Хассана Мокдада, автора множества успешных стартапов, который был поражен амбициозностью и темпами реализации идеи.Программное обеспечение успешно прошло все тесты, и компания “Icarus Automation Tools” официально была зарегистрирована и открыта для инвестирования уже в 2016 году на территории Великобритании.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИНЦИП РАБОТЫ



Программное обеспечение компании “Icarus Automation Tools” работает на основе алгоритмов просчета вероятностей успешных раздач в покер-румах. Передовые технологии и знания наших специалистов позволили минимизировать риски, а сам код программы опирается на опыт и стиль игры мировых игроков в покер. В учет берутся все мельчайшие детали, начиная с выбора стола, и заканчивая величиной денежной ставки в зависимости от коэффициента успеха данной раздачи.



Программный код базируется на теории вероятности и математического анализа азартных игр, который разрабатывался за долго до появления глобальной информационной среды.Сама теория математического анализа и случайных чисел уже давала сильную базу для просчета самых сложных и непредсказуемых ситуаций, однако требовала детальной отшлифовки и отработки рисков в условиях игры.



Крайне важным фундаментом в работе программного обеспечения компании “Icarus Automation Tools” является теория игр всемирно известного американского математика Джона Нэша.Опираясь на эту теорию программа сама изучает и анализирует стратегию и цели всех игроков, находящихся в игре.Основные рабочие площадки компании – только проверенные и известные покер-румы, такие как Full Tilt Poker и PokerStars.Генеральный директор компании, Хассан Мокдад, поставил перед разработчиками весьма амбициозную цель – проработка программного кода до 90-95% вероятности успешного выигрыша. Цель была достигнута, и компания начала свое расширение с привлечением инвесторов.



Философия компании заключается в том, что в 2017 году инвестиции должны быть доступны абсолютно каждому. В связи с этим сумма минимального депозита была понижена до 10$, а для приема средств работают такие доступные и защищенные системы, как PerfectMoney, Advanced Cash, Payeer, Bitcoin.Стабильность работы программного обеспечения позволяет гарантировать безопасность вклада каждого инвестора, а чистая прибыль наших партнеров составляет до 10% от суммы вложенных средств.



Для гарантии стабильности работы и вложенных средств правительство компании приняло решение о сотрудничестве с компанией DDoS Guard, которая обеспечивает максимальную защиту от хакерских атак.Еще одним преимуществом компании стало обеспечение быстрого снятия средств для наших инвесторов. Вам больше не нужно ждать, после создания вами заявки на вывод, средства мгновенно поступят на ваш счет.



Проект не стоит на месте, используя постоянное развитие как один из принципов работы компании. Отдел разработки постоянно усовершенствует и балансирует вычислительные алгоритмы, а сверхзадачей компании является создание на базе данного программного обеспечения искусственного интеллекта, работающего по принципу искусственных нейронных сетей.



“Icarus Automation Tools” – компания, амбициозные идеи которой успешно реализовываются уже сегодня.



Присоединяйтесь к нашим инвесторам, и зарабатывайте вместе с "Icarus Automation Tools".



Проверить Лицензию!





Маркетинг Проекта!



Цитата: Fixed!

лимиты: 10-25 000$

0,01 - 50,00 BTC

111% после 10 Дней!

Депозит: включён в выплаты

Начисления: после 10 дней

Общий доход: 111%

Выплаты: мгновенно

Минимальная сумма вывода: не ограничена





Daily!

лимиты: 10-25 000$

0,01 - 50,00 BTC

5,55% в день на 30 Дней!!

Депозит: включён в выплаты

Начисления: каждый день, включая выходные

Общий доход: 166,5%

Выплаты: мгновенно

Минимальная сумма вывода: не ограничена



Weekly!

лимиты: 10-25 000$

0,01 - 50,00 BTC

44% в неделю на 4 Недели!!

Депозит: включён в выплаты

Начисления: каждые 7 дней

Общий доход: 176%

Выплаты: мгновенно

Минимальная сумма вывода: не ограничена

Регламент Выплат!

Инстант!



Поддержка!

форма контактов, почта: webmaster@icarusautomation.com, FaceBook , Telegram , Скайп Администратора



Реферальная программа!



Стандартная!

3 уровня: 7/1/0,5%



Представительская!



3 уровня: 10/1/0,5%



Платёжные Системы!



PM , Bitcoin , Pay eer , Adv Cash



Минимальный Вывод!

не ограничен.



Языковые версии

Русская и английская.



Преимущества и Особенности Проекта!





Технические Характеристики!



Registrar NAMECHEAP INC.

Dates Created on 2017-03-27 - Expires on 2018-03-27 - Updated on 2017-03-27



NS1.DDOS-GUARD.NET (has 944 domains)

NS2.DDOS-GUARD.NET (has 944 domains)

NS3.DDOS-GUARD.NET (has 944 domains)

NS4.DDOS-GUARD.NET (has 944 domains)

NS5.DDOS-GUARD.NET (has 944 domains)



IP Address 186.2.161.23 - 1 other site is hosted on this server

IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador







Мой Вклад!



Мой Вклад!

Цитата: Date : 04/21/2017 10:50

From/To Account : U136210**

Amount : -150.00

Currency : USD

Batch : 173501193

Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 69

Payment ID : 69

Hash : 49124dbfb781bbe3c94011a2d7378ab6

