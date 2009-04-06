Bumble-Money - bumble-money.com

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 21.04.2017 (13:00)
Цитата:
Получайте гарантированную прибыль с профессиональными игроками на спортивных ставках
Мировой рынок спортивных ставок - это невероятно выгодная индустрия, объем которой оценивается в 1.3 млрд долларов. К сожалению, большинство людей, которые пытаются заработать на спортивных ставках, теряют деньги в долгосрочной перспективе из-за кажущейся непредсказуемости спорта.
Наша компания Bumble-Money создана в Великобритании командой профессиональных игроков на спортивных ставках, имеющих стабильно прибыльную историю. Мы открыли эту компанию, чтобы дать возможность обычным людям получать стабильный и гарантированный доход, воспользовавшись преимуществом совместной работы с профессиональной командой.
Наша команда придерживается технико-аналитического подхода к спортивным ставкам, который можно сравнить скорее с торговлей акциями или валютными парами, чем с азартными играми. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, которые помогают нам делать правильный выбор и получать максимальные выигрыши при минимальных потерях. Все это, в сочетании с нашей системой управления капиталом, предусматривающей хеджирование от возможных убытков, гарантирует стабильное получение прибыли на долгосрочной основе.
Вы готовы, наконец, получить "выигрыш" от своих инвестиций? Просто зарегистрируйте у нас новую учетную запись. Это бесплатно и займет не более минуты!
Инвестиционные планы:
14% за 24 часа, 10-49$
28% за 48 часов, 50-99$
47% за 72 часа, 100-499$
92% за 96 часов, 500-1000$
Депозит включен в ежедневные начисления
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Минимальная сумма для вывода средств - 1$
Реф-программа: 10-5%
Оплата: BitCoin, Payeer, Perfect Money
Выплаты: ручные
SSL-сертификат: да
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET
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Мой вклад:[/b]
Дата операции: 21 Апр 2017 13:24
ID операции: 344441672
Тип операции: перевод
Магазин: bumble-money.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 5 866.69 p
Сумма получения: 5 866.69 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 100.00 USD