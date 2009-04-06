Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bumble-Money - bumble-money.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:57
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 4,990
Благодарностей: 695
Записей в блоге: 4
УГ: 11
КП: 0.232
подарки
Bumble-Money - bumble-money.com
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 21.04.2017 (13:00)





Цитата:
Получайте гарантированную прибыль с профессиональными игроками на спортивных ставках
Мировой рынок спортивных ставок - это невероятно выгодная индустрия, объем которой оценивается в 1.3 млрд долларов. К сожалению, большинство людей, которые пытаются заработать на спортивных ставках, теряют деньги в долгосрочной перспективе из-за кажущейся непредсказуемости спорта.

Наша компания Bumble-Money создана в Великобритании командой профессиональных игроков на спортивных ставках, имеющих стабильно прибыльную историю. Мы открыли эту компанию, чтобы дать возможность обычным людям получать стабильный и гарантированный доход, воспользовавшись преимуществом совместной работы с профессиональной командой.

Наша команда придерживается технико-аналитического подхода к спортивным ставкам, который можно сравнить скорее с торговлей акциями или валютными парами, чем с азартными играми. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, которые помогают нам делать правильный выбор и получать максимальные выигрыши при минимальных потерях. Все это, в сочетании с нашей системой управления капиталом, предусматривающей хеджирование от возможных убытков, гарантирует стабильное получение прибыли на долгосрочной основе.

Вы готовы, наконец, получить "выигрыш" от своих инвестиций? Просто зарегистрируйте у нас новую учетную запись. Это бесплатно и займет не более минуты!



Инвестиционные планы:
14% за 24 часа, 10-49$
28% за 48 часов, 50-99$
47% за 72 часа, 100-499$
92% за 96 часов, 500-1000$
Депозит включен в ежедневные начисления

________________________

Минимальная сумма для вывода средств - 1$
Реф-программа: 10-5%
Оплата: BitCoin, Payeer, Perfect Money
Выплаты: ручные
SSL-сертификат: да







Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



[b]
Мой вклад:[/b]


Дата операции: 21 Апр 2017 13:24
ID операции: 344441672
Тип операции: перевод
Магазин: bumble-money.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 5 866.69 p
Сумма получения: 5 866.69 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 100.00 USD




__________________
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Старый Сегодня, 15:12
#2
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,341
Благодарностей: 4,740
УГ: 17
КП: 0.000
Re: Bumble-Money - bumble-money.com
Bumble-Money - средство удаления денег из кошельков инвесторов.
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 15:13
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,472
Благодарностей: 5,944
УГ: 28
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Bumble-Money - bumble-money.com
Цитата:
Сообщение от Мониторинг Хайпо... Посмотреть сообщение
14% за 24 часа, 10-49$
огого.
а смотрится неплохо очень

Цитата:
Сообщение от Мониторинг Хайпо... Посмотреть сообщение
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 15:15
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,592
Благодарностей: 661
УГ: 3
КП: 0.061
Re: Bumble-Money - bumble-money.com
Цветовую гамму поменять и слегка планы и вуаля - шлачОк готов

Предыдущее творение скамердяя

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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 15:17
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,826
Благодарностей: 10,901
УГ: 8
КП: 0.031
подарки
Re: Bumble-Money - bumble-money.com
вот планы с сайта
Цитата:
14% в день
на 1 день

10.00 - 49.00
Включая капитал
Суммарный доход - 114 %

64% в день
на 2 дня

50.00 - 99.00
Суммарный доход - 128 %

49% в день
на 3 дня

100.00 - 499.00
Суммарный доход - 147 %

48% в день
на 4 дня

500.00 - 1000.00
Суммарный доход - 192 %
это не почас
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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