Мониторинг Хайпо... Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 25.12.2013 Сообщений: 4,990 Благодарностей: 695 Записей в блоге: 4 УГ: 11 КП: 0.232 подарки

Bumble-Money - bumble-money.com





















Старт проекта: 21.04.2017 (13:00)











Цитата: Получайте гарантированную прибыль с профессиональными игроками на спортивных ставках

Мировой рынок спортивных ставок - это невероятно выгодная индустрия, объем которой оценивается в 1.3 млрд долларов. К сожалению, большинство людей, которые пытаются заработать на спортивных ставках, теряют деньги в долгосрочной перспективе из-за кажущейся непредсказуемости спорта.



Наша компания Bumble-Money создана в Великобритании командой профессиональных игроков на спортивных ставках, имеющих стабильно прибыльную историю. Мы открыли эту компанию, чтобы дать возможность обычным людям получать стабильный и гарантированный доход, воспользовавшись преимуществом совместной работы с профессиональной командой.



Наша команда придерживается технико-аналитического подхода к спортивным ставкам, который можно сравнить скорее с торговлей акциями или валютными парами, чем с азартными играми. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, которые помогают нам делать правильный выбор и получать максимальные выигрыши при минимальных потерях. Все это, в сочетании с нашей системой управления капиталом, предусматривающей хеджирование от возможных убытков, гарантирует стабильное получение прибыли на долгосрочной основе.



Вы готовы, наконец, получить "выигрыш" от своих инвестиций? Просто зарегистрируйте у нас новую учетную запись. Это бесплатно и займет не более минуты!





Инвестиционные планы:

14% за 24 часа, 10-49$

28% за 48 часов, 50-99$

47% за 72 часа, 100-499$

92% за 96 часов, 500-1000$

Депозит включен в ежедневные начисления



________________________



Минимальная сумма для вывода средств - 1$

Реф-программа: 10-5%

Оплата: BitCoin, Payeer, Perfect Money

Выплаты: ручные

SSL-сертификат: да















Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET







[b]

Мой вклад:[ /b]





Дата операции: 21 Апр 2017 13:24

ID операции: 344441672

Тип операции: перевод

Магазин: bumble-money.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 5 866.69 p

Сумма получения: 5 866.69 p



Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 100.00 USD









Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NETName Server: NS2.DDOS-GUARD.NETName Server: NS3.DDOS-GUARD.NETName Server: NS4.DDOS-GUARD.NETName Server: NS5.DDOS-GUARD.NETName Server: NS6.DDOS-GUARD.NET[b]/b]Дата операции: 21 Апр 2017 13:24ID операции: 344441672Тип операции: переводМагазин: bumble-money.comСтатус: выполненСумма списания: 5 866.69 pСумма получения: 5 866.69 pОписание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 100.00 USD

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Долгосрочные Hyip | Hyip умножители | Рефбек до 200% | Верификация проектов __________________