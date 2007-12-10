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В списке крупных инвесторов Uber появился крупный медиа-холдинг

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В списке крупных инвесторов Uber появился крупный медиа-холдинг
У стартапа-перевозчика появился новый крупный акционер, который сильно отличается от остальных крупных инвесторов компании Uber. Как стало известно, новым крупным акционером стал германский медиа-холдинг Axel Springer, владеющий такими известными изданиями, как Business Insider и Bild.

Представители двух компаний отказываются раскрывать общественности размеры сделки. Как заявил представитель германского медиа-холдинга, инвестиции в Uber не являются стратегическим вложением денег, сделка носит исключительно финансовый характер. Как указывается в пресс-релизе медиа-холдинга, инвестированы были минимальные денежные средства.

Кстати говоря, это уже не первая инвестиция Axel Springer в технологическую компанию. Пять лет назад германский медиа-холдинг вложил деньги в стартап AirBnb, который разработал сервис, позволяющий путешественникам снимать жильё онлайн. Относительно недавно, представитель германской компании рассказал журналистам The Wall Street Journal, что Axel Springer является инвестором более чем в 100 инвестиционных проектах.

Инвестиция, как по мне, довольно логична. Несмотря на все последние скандалы, компания Uber показывает прибыльность. На прошлой неделе был опубликован отчёт, согласно которому прибыль превысила убытки. По отчётам за 2016 год, Uber получила выручку в размере 6,5 млрд долларов, тогда как убыток составил 2,8 млрд долларов.

По материалам ТЕХКРАНЧ-КОМ
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