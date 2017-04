HYIPs-Analysis Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.07.2012 Сообщений: 31,193 Благодарностей: 15,514 УГ: 3 КП: 0.396 подарки

Bit-Hash Ltd - bit-hash.biz не админ или владелец проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.







Старт проекта: 16 апреля 2017



Описание(перевод Google):

Биткойн оказался новым цифровым активом, который революционизирует то, как мы думаем о деньгах, платежах и передаче активов. Уникальная точка продажи биткойнов в качестве цифрового актива заключается в том, что он безопасно передает стоимость через распределенную и децентрализованную сеть. Многие руководители финансового сектора, технологи и специалисты по средствам информации описали потенциальную жизнеспособность и успех Биткойн, включая мощь его системы бухгалтерского учета, инфраструктуру нового платежного рельса и его способность хранить стоимость. Правительства во всем мире также предоставили предварительные структуры и структуры для регулирования операций с цифровой валютой, поддерживая легитимность новых технологий. Со всеми этими факторами, помогающими поддерживать рост Биткойн, сейчас настало время для умных инвесторов рассмотреть возможность распределения части своего портфеля на этот действительно уникальный актив.



Планы:

Код: Начальный вклад включен в выплаты Ежечасная Общий прибыль возврат (%) (%) 34% - 40% ежечасно на протяжении 3 часов План 1 $1.00 - $1000.00 34.00 102.00 План 2 $1001.00 - $2500.00 36.00 108.00 План 3 $2501.00 - $5000.00 38.00 114.00 План 4 $5001.00 - $500000.00 40.00 120.00 10.5% - 20% ежечасно на протяжении 10 часов План 1 $1.00 - $2500.00 10.50 105.00 План 2 $2501.00 - $5000.00 13.00 130.00 План 3 $5001.00 - $7500.00 15.00 150.00 План 4 $7501.00 - $500000.00 20.00 200.00 112% - 200% через 1 день План 1 $1.00 - $2500.00 112.00 План 2 $2501.00 - $5000.00 115.00 План 3 $5001.00 - $7500.00 150.00 План 4 $7501.00 - $500000.00 200.00 250% - 1200% через 5 дней План 1 $1.00 - $2500.00 250.00 План 2 $2501.00 - $5000.00 450.00 План 3 $5001.00 - $7500.00 650.00 План 4 $7501.00 - $500000.00 1200.00 750% - 3500% через 15 дней План 1 $1.00 - $2500.00 750.00 План 2 $2501.00 - $5000.00 1000.00 План 3 $5001.00 - $7500.00 2000.00 План 4 $7501.00 - $500000.00 3500.00 3000% - 9999% через 30 дней План 1 $1.00 - $2500.00 3000.00 План 2 $2501.00 - $5000.00 4000.00 План 3 $5001.00 - $7500.00 5000.00 План 4 $7501.00 - $500000.00 9999.00 Английский.



Денежные системы: PM, BTC, Payeer, Advcash.



Минимальный вклад: $1

Максимальный вклад: $500000

Изъятия производятся инстантом.

Реферальная программа: 10%



Скрипт: Лицензионный GoldCoders:

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

bit-hash.biz - Licensed 66.70.139.120 is hosted on a dedicated server.



PM счет:

U12329212 (bit-hash.biz)

Account type: Verified,

32.1 Trust Score point(s)



Информация о SSL Сертификате:

Производитель: cPanel, Inc. Certification Authority

Срок действия: 14/Apr/2017 - 14/Jul/2017

bit-hash.biz resolves to 66.70.139.120

Серийный номер: 6B2F23C48F5E25C016ABCD8E9FC0AB75



Whois:

Код: Domain Name: BIT-HASH.BIZ Domain ID: D75071003-BIZ Sponsoring Registrar: NAMECHEAP, INC. Sponsoring Registrar IANA ID: 1068 Name Server: NS1.EDDOSPROTECTION.COM Name Server: NS2.EDDOSPROTECTION.COM Created by Registrar: NAMECHEAP, INC. Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC. Domain Registration Date: Tue Apr 04 10:43:47 GMT 2017 Domain Expiration Date: Tue Apr 03 23:59:59 GMT 2018 Domain Last Updated Date: Tue Apr 04 10:49:09 GMT 2017 IP Address 66.70.139.120 IP Location Canada - Quebec - Montreal - Ovh Hosting Inc. ASN Canada AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)

Мой вклад(листинг):

Date : 04/16/2017 05:52

From/To Account : U1028268 -> U12329212

Amount : 50

Currency : USD

Batch : 172926824

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bit-hash.biz User analysis.



Ознакомиться с проектом проекта. Данная тема носит исключительнохарактер.Старт проекта:Биткойн оказался новым цифровым активом, который революционизирует то, как мы думаем о деньгах, платежах и передаче активов. Уникальная точка продажи биткойнов в качестве цифрового актива заключается в том, что он безопасно передает стоимость через распределенную и децентрализованную сеть. Многие руководители финансового сектора, технологи и специалисты по средствам информации описали потенциальную жизнеспособность и успех Биткойн, включая мощь его системы бухгалтерского учета, инфраструктуру нового платежного рельса и его способность хранить стоимость. Правительства во всем мире также предоставили предварительные структуры и структуры для регулирования операций с цифровой валютой, поддерживая легитимность новых технологий. Со всеми этими факторами, помогающими поддерживать рост Биткойн, сейчас настало время для умных инвесторов рассмотреть возможность распределения части своего портфеля на этот действительно уникальный актив.Язык:Денежные системы:Минимальный вклад:Максимальный вклад:Изъятия производятсяРеферальная программа:Скрипт:Выделенный IP:is hosted on a dedicated server.U12329212 (bit-hash.biz)Account type: Verified,32.1 Trust Score point(s)Информация оПроизводитель:Срок действия:bit-hash.biz resolves to 66.70.139.120Серийный номер:Мой вклад(листинг):Date :From/To Account :Amount :Currency :Batch :Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bit-hash.biz User analysis.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

HYIPs-Analysis - уникальный мониторинг HYIPов. | Самый горячий хайп.



Самые прибыльные хайпы на мониторинге: N1 | N2. | Проголосуй! __________________