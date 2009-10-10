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Правительство Индии подготавливает легализацию Биткоин

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Правительство Индии подготавливает легализацию Биткоин
В конце прошлой недели правительство Индии сформировало специальный комитет, который начнёт изучать мировой рынок криптовалют. Деятельность комитета подпадает под регуляцию Министерства финансов страны. Первоочередная задача комитета - легализация биткоина на финансовых рынках Индии. Окончательный правовой статус биткоин получит 15 мая.

Для этого сотрудники комитета должны разработать правила оборота криптовалют, которые смогут защитить права граждан, после легализации криптовалют. Так же перед комитетом стоит задача разработки механизма по противодействию получения серых доходов при помощи платежей криптовалютами. Как отмечают источники, Центральный Банк Индии будет взимать комиссию за транзакцию биткоинами.

Центральный Банк Индии решил запустить работу комитета из-за обеспокоенности чрезмерного роста популярности криптовалют среди граждан страны.

Ранее СМИ уже сообщали, что с момента старта проекта криптовалюты Биткоин, майнеры заработали более 2 млрд долларов. Ходят слухи, что правительство России может легализовать Биткоин уже в следующем году. По крайней мере, об этом обмолвился Алексей Моисеев, занимающий пост министра финансов.

Аналитики после появления новости о легализации Биткоина в Индии, ожидают его укрепления до 3000 долларов к завершению 2017 года.

По материалам РУ-ИНСАЙДЕР-ПРО
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