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Учёт НДС в Казахстане переведут на блокчейн

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Учёт НДС в Казахстане переведут на блокчейн


Первое лицо “Кремниевой долины” Казахстана Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков заявил в своём недавнем обращении, что реестр НДС Казахстана в скором времени будет переведён на блокчейн, работы в этом направлении уже проходят.

Из его обращения понятно, что подобная работа позволит сделать учёт НДС намного прозрачнее и эффективнее. На сегодняшний момент это всё записывается в базы данных, и иногда невозможно проследить всю цепочку данных по причине наличия разрывов в ней. Технология же блокчейн позволит избежать этих разрывов и отследить цепочку от начала и до конца. В качестве примеров Кеттебеков привёл опыты банков Швейцарии и Англии, которые используют для транзакций между банками технологию блокчейн. Он надеется после положительного решения министерства финансов Казахстана запустить проект уже в 2017 году.

На сегодня этот вопрос находится на рассмотрение специальной группы и на стадии активного обсуждения. Всё проходит в рамках усовершенствования экономики Казахстана. Для более детального изучения этого вопроса также будет подключён оператор Казахтелеком, который в свою очередь поддерживает эту технологию и для своих нужд в области связи и передачи данных.

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