Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,631 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвесторы готовятся к грядущему буму на рынке недвижимости России

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:59
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,860
Благодарностей: 160
УГ: 0
КП: 0.082
подарки
Инвесторы готовятся к грядущему буму на рынке недвижимости России
После того, как Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию до 8,4 процента, в России стоит ожидать самого настоящего бума на рынке недвижимости. Теперь по ставкам арендной платы. В Москве она зачастую держится на уровне 5 процентов, в Санкт-Петербурге в пределах восьми процентов.

К чему это может привести? Если расходы на оплату аренды квартиры будут равняться ежемесячным платежам по ипотечным кредитам, то большинство арендаторов начнут переезжать со съёмных квартир в свои собственные, купленные в новостройках, по кредиту.

По материалам ВЕДОМОСТИ-РУ, ДОМОФОНД-РУ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Oziris на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвесторы раздувают финансовый пузырь на рынке недвижимости Китая Drum13 Недвижимость 15 08.01.2017 16:44
Бизнес закрывается. Инвесторы готовятся на выход Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 17 19.10.2016 12:31
Иностранные инвесторы убегают с рынка недвижимости США Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 16 01.09.2016 00:32
Рынок недвижимости Греции на дне, но инвесторы проходят мимо Drum13 Недвижимость 38 08.08.2016 10:44
10 признаков кризиса на рынке недвижимости Renald23 Недвижимость 6 30.12.2014 03:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар myhyipsnet
Coin Turbo - cointurbo.com
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
Как китайцы скупают доллары и что с этим делать
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ElarGroup3
АСВ назвало объем сомнительных операций со вкладами физлиц Подробнее на ТАСС: http:/
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
live-profits - live-profits.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Movut
Можно ли жить на проценты по банковским депозитам?
От Movut в разделе «Наши опросы»
Аватар Webe_S
WMID 658190907674 Принимаю лимиты доверия
От Webe_S в разделе «Черный список должников»
.     
Пользователей
408,631
Тем
465,757
Сообщений
11,495,452

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube