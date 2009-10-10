Инвесторы готовятся к грядущему буму на рынке недвижимости России

После того, как Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию до 8,4 процента, в России стоит ожидать самого настоящего бума на рынке недвижимости. Теперь по ставкам арендной платы. В Москве она зачастую держится на уровне 5 процентов, в Санкт-Петербурге в пределах восьми процентов.
К чему это может привести? Если расходы на оплату аренды квартиры будут равняться ежемесячным платежам по ипотечным кредитам, то большинство арендаторов начнут переезжать со съёмных квартир в свои собственные, купленные в новостройках, по кредиту.
По материалам ВЕДОМОСТИ-РУ
, ДОМОФОНД-РУ