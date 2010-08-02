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Состояние рынка фондовых индексов
| Трейдинг без "сказок" - авторский блог пользователя Klod
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Сегодня, 14:04
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Сегодня, 13:52
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#1
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Имя: Роман
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Состояние рынка фондовых индексов
приветствую в этой ветке буду разбирать состояние фондовых индексов таких как:
DAX30 (GER30) (Германский индекс)
SP500 (Американский индекс)
JP225 (Nikkei 225) (Японский индекс)
FTSE100 (Британский индекс)
DXY (Индекс доллара США)..
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Сегодня, 14:04
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