Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Состояние рынка фондовых индексов

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Трейдинг без "сказок" - авторский блог пользователя Klod
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Старый Сегодня, 13:52
#1
Форекс-блогер
 
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награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Состояние рынка фондовых индексов
приветствую в этой ветке буду разбирать состояние фондовых индексов таких как:
DAX30 (GER30) (Германский индекс)
SP500 (Американский индекс)
JP225 (Nikkei 225) (Японский индекс)
FTSE100 (Британский индекс)
DXY (Индекс доллара США)..
__________________
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