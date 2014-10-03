Аналитика от MaximusFX/MaximusFX.com

Сегодня, в пятницу, 21 апреля, ожидается, что во время азиатской сессии EUR / USD консолидируется и может вырасти с уровнем сопротивления 1.07450, так как ожидается объявление Идекса Деловой Активности в секторах услуг и производства, составной индекс в Германии, после Германии те же индексы в экономике Европейского Союза в целом. Исходя из этого - во время лондонской сессии склонны к тестированию уровня поддержки 1.06750-1.06500.
Таким образом, Уровни Фибоначи указывают на оптимальную зону для продажи и коррекции при достижении 1.07450 -1.07270, в ходе Лондонской сессии. Анализ по Фибоначи указывает на потенциальный импульс резкого снижения Евро валюты до 161,8% при достижения максимума в 1.07450 -1.07270 во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий.
По сути, сегодняшние крупные экономические новости могут спровоцировать значительную волатильность в EUR / USD, это может привести к значительному движению и колебанию в ходе Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Это дает возможность воспользоваться выгодной сделкой на продажу на сегодня.
Анализ EUR/USD
Цена на данный момент: 1.07150
Зона продажи 1: 1.07450
Зона продажи 2: 1.07270
Цена закрытия 1: 1.06980
Цена закрытия 2: 1.06500
Уровень сопротивления 1: 1.07450
Уровень сопротивления 2: 1.07770
Уровень поддержки 1: 1.06980
Уровень поддержки 2: 1.06500