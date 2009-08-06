Дополнительные индикаторы, которые использую в торговле.

В этой теме я расскажу о нескольких индикаторах, не связанных с опционными уровнями, которые эффективно использую в торговле .
1. Индикаторы от clusterdelta.
Из всего многообразия разработок этой замечательной команды, с которой , можно сказать, дружу не один год , я использую всего 4 индикатора.
Индикатор дельты
Индикатор накопительной дельты
Индикатор профиля объема
Индикатор dPOC
Далее я покажу, как работаю с каждым из них.
Более подробно со всеми разработками вы можете познакомится на сайте кластердельты (ссылка у меня в подписи
).
Но, сразу хочу сказать, что индикаторы платные.
Пакет Standart (6 индикаторов и платформа ClusterDelta Online) стоит 4.40$ в месяц
, на мой взгляд, очень демократичная цена.