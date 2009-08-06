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Дополнительные индикаторы, которые использую в торговле.

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"Трейдинг - это так интересно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя ArinaF
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Старый Сегодня, 13:20
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Дополнительные индикаторы, которые использую в торговле.
В этой теме я расскажу о нескольких индикаторах, не связанных с опционными уровнями, которые эффективно использую в торговле .

1. Индикаторы от clusterdelta.


Из всего многообразия разработок этой замечательной команды, с которой , можно сказать, дружу не один год , я использую всего 4 индикатора.

Индикатор дельты
Индикатор накопительной дельты
Индикатор профиля объема
Индикатор dPOC


Далее я покажу, как работаю с каждым из них.

Более подробно со всеми разработками вы можете познакомится на сайте кластердельты (ссылка у меня в подписи).

Но, сразу хочу сказать, что индикаторы платные.

Пакет Standart (6 индикаторов и платформа ClusterDelta Online) стоит 4.40$ в месяц, на мой взгляд, очень демократичная цена.
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Индикаторы объема для МТ4 от Clusterdelta.com
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