Стартап по разработке «умных» ошейников для собак Mishiko привлёк $1,7 млн

Разработчик «умных» ошейников для собак Mishiko привлёк $1,7 млн от группы инвесторов, в числе которых сооснователь стартапа Екатерина Сединина, владелец холдинга InMedia Евгений Жуланов и фонд Salarian Capital. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Условия сделки стороны не раскрывают. Полученные средства Mishiko направит на экспансию в Европе и разработку новой платформы Mishiko IoT DevKit. «Сейчас мы работаем над запуском проекта в Великобритании, где уже зарегистрирована компания», — рассказала Сединина.
Сделка с Mishiko стала первой инвестицией Salarian Capital. Фонд основан в декабре 2016 года менеджерами InMedia во главе с его гендиректором Евгением Львовым. Фонд был создан для работы с внешними инвесторами, его объём составляет «около $10 млн», рассказал Львов.
InMedia владеет мажоритарными долями в восьми компаниях, в том числе в агрегаторе прав на кинофильмы и провайдере цифрового ТВ Bradbury Lab, среди совладельцев которого режиссёр Никита Михалков, а также компании «Фрэшсторе сервис», разрабатывавшей ПО для игровой платформы «Ростелекома».
Ошейник для собак стал первым продуктом Mishiko, компания запустила его продажи в сентябре 2016 года. На ошейнике собаки крепится трекер, который отслеживает передвижения животного с помощью GPS или ГЛОНАСС. Устройство управляется через мобильное приложение, поэтому для его работы требуется оплата услуг сотового оператора.
Устройство без подписки стоит 9 тысяч рублей для российского рынка или €119 для европейского, с безлимитной подпиской — 11,9 тысячи рублей или €169. Подписка позволяет получать данные от устройства в реальном времени, её можно приобрести отдельно за 350 рублей или €4,9 в месяц.
Сейчас устройства продаются в России (на Ozon.ru), Словакии и Чехии. По словам Седининой, компания продаёт «сотни трекеров каждый месяц», на рынки Чехии и Словакии приходится около 60% проданных устройств.
По такой цене покупать устройства Mishiko готов лишь 1% от общего числа владельцев животных, считает инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев. Однако он не исключает успеха продукта в Европе и Азии.
источник - vc.ru