Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,631 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап по разработке «умных» ошейников для собак Mishiko привлёк $1,7 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:05
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,168
Благодарностей: 371
УГ: 1
КП: 0.286
подарки
Стартап по разработке «умных» ошейников для собак Mishiko привлёк $1,7 млн
Разработчик «умных» ошейников для собак Mishiko привлёк $1,7 млн от группы инвесторов, в числе которых сооснователь стартапа Екатерина Сединина, владелец холдинга InMedia Евгений Жуланов и фонд Salarian Capital. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Условия сделки стороны не раскрывают. Полученные средства Mishiko направит на экспансию в Европе и разработку новой платформы Mishiko IoT DevKit. «Сейчас мы работаем над запуском проекта в Великобритании, где уже зарегистрирована компания», — рассказала Сединина.

Сделка с Mishiko стала первой инвестицией Salarian Capital. Фонд основан в декабре 2016 года менеджерами InMedia во главе с его гендиректором Евгением Львовым. Фонд был создан для работы с внешними инвесторами, его объём составляет «около $10 млн», рассказал Львов.

InMedia владеет мажоритарными долями в восьми компаниях, в том числе в агрегаторе прав на кинофильмы и провайдере цифрового ТВ Bradbury Lab, среди совладельцев которого режиссёр Никита Михалков, а также компании «Фрэшсторе сервис», разрабатывавшей ПО для игровой платформы «Ростелекома».

Ошейник для собак стал первым продуктом Mishiko, компания запустила его продажи в сентябре 2016 года. На ошейнике собаки крепится трекер, который отслеживает передвижения животного с помощью GPS или ГЛОНАСС. Устройство управляется через мобильное приложение, поэтому для его работы требуется оплата услуг сотового оператора.



Устройство без подписки стоит 9 тысяч рублей для российского рынка или €119 для европейского, с безлимитной подпиской — 11,9 тысячи рублей или €169. Подписка позволяет получать данные от устройства в реальном времени, её можно приобрести отдельно за 350 рублей или €4,9 в месяц.

Сейчас устройства продаются в России (на Ozon.ru), Словакии и Чехии. По словам Седининой, компания продаёт «сотни трекеров каждый месяц», на рынки Чехии и Словакии приходится около 60% проданных устройств.

По такой цене покупать устройства Mishiko готов лишь 1% от общего числа владельцев животных, считает инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев. Однако он не исключает успеха продукта в Европе и Азии.

источник - vc.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
BigBoi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап 2nd Watch, по разработке облачных технологий, привлек $19 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2017 16:51
Intel купила стартап по разработке компьютерного зрения dengov Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.09.2016 12:43
Массачуссетский стартап Kurgo создал офис для любителей собак kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2016 13:38
Тим Кук поддержал стартап по разработке насадки для душа VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.08.2015 16:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Подмосковный фермер прогнал главу деревни и ввел собственную валюту "Колионы"
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Новый вид зароботка в интернете
От vasiok89 в разделе «Видео-уроки»
Аватара нет
Как можно заработать в интернете?
От djdf1980 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар mysilver
Как просматривать сегодняшние активные темы на форуме?
От mysilver в разделе «Общий раздел»
Аватар TheGOLDskull
bulletprofit - bulletprofit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
GrandLux - grandlux.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,631
Тем
465,757
Сообщений
11,495,452

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube