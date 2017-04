vovandra Интересующийся

BBTCMining Limited - bbtcmining.com Я не администратор и не создатель этого проекта!





BBTCMining Limited участвует в разработке биткойнов. Сегодня, когда криптовалюта является одной из наиболее быстрорастущих сфер инвестиционного рынка, эта современная компания участвует в финансовой деятельности, связанной с добычей биткойнов и дальнейшей торговлей. Опытный технический персонал проявляет осторожность и делает все возможное для безопасности ваших инвестиций и стабильной ежедневной прибыли.



Почему добыча биткойнов так интересна для нас? Прежде всего потому, что у BBTCMining Limited есть собственное мощное горное оборудование и достаточно навыков, чтобы его использовать. Во-вторых, у нас есть лучшие опытные специалисты, которые знают, как обеспечить бесперебойные процессы и контролировать работу горных вышек. Не так давно почти никто не слышал о биткойне. После того, как в начале 2013 года цена резко поднялась, и после впечатляющего краха в начале 2014 года все больше людей заинтересовались этой криптовалютой, и некоторые из них даже начали ее добывать. Пока это становится все труднее добывать - BBTCMining Limited использует самое мощное оборудование для этого процесса и получает максимальную прибыль. В настоящее время биткойн довольно часто является новостью дня в деловой части каждого новостного портала. Обычно из-за его высоких ценовых колебаний и историй людей, которых она превратила в миллионеров. Дата старта проекта: 18.04.2017



Инвестиционные планы:

а. 1.5% Daily for 80 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

120% ROI $1.00 - $100.00 1.50







б. 2% Daily for 65 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

130% ROI $50.00 - $1000.00 2.00







в. 3% Daily for 50 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

150% ROI $100.00 and more 3.00



Принимают: PayPal, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin.

Рефералка: 3-5%

Выплаты автоматические.



bbtcmining.com/?ref=vovandra



Дата операции: 20 Апр 2017 14:24

ID операции: 344015446

Тип операции: перевод

Магазин: bbtcmining.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 116.22 p

Сумма получения: 116.22 p



Описание счета: Deposit to BBTCMining User vovandra

Номер счета в магазине: JKF4J52YQ3RY6779X7MUH6DYBKYB28NY



