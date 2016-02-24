Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BBTCMining Limited - bbtcmining.com

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Старый Сегодня, 13:05
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
BBTCMining Limited - bbtcmining.com
Я не администратор и не создатель этого проекта!


Цитата:
Легенда:
BBTCMining Limited участвует в разработке биткойнов. Сегодня, когда криптовалюта является одной из наиболее быстрорастущих сфер инвестиционного рынка, эта современная компания участвует в финансовой деятельности, связанной с добычей биткойнов и дальнейшей торговлей. Опытный технический персонал проявляет осторожность и делает все возможное для безопасности ваших инвестиций и стабильной ежедневной прибыли.

Почему добыча биткойнов так интересна для нас? Прежде всего потому, что у BBTCMining Limited есть собственное мощное горное оборудование и достаточно навыков, чтобы его использовать. Во-вторых, у нас есть лучшие опытные специалисты, которые знают, как обеспечить бесперебойные процессы и контролировать работу горных вышек. Не так давно почти никто не слышал о биткойне. После того, как в начале 2013 года цена резко поднялась, и после впечатляющего краха в начале 2014 года все больше людей заинтересовались этой криптовалютой, и некоторые из них даже начали ее добывать. Пока это становится все труднее добывать - BBTCMining Limited использует самое мощное оборудование для этого процесса и получает максимальную прибыль. В настоящее время биткойн довольно часто является новостью дня в деловой части каждого новостного портала. Обычно из-за его высоких ценовых колебаний и историй людей, которых она превратила в миллионеров.
Дата старта проекта: 18.04.2017

Инвестиционные планы:
а. 1.5% Daily for 80 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
120% ROI $1.00 - $100.00 1.50



б. 2% Daily for 65 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
130% ROI $50.00 - $1000.00 2.00



в. 3% Daily for 50 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
150% ROI $100.00 and more 3.00

Принимают: PayPal, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin.
Рефералка: 3-5%
Выплаты автоматические.

bbtcmining.com/?ref=vovandra

Дата операции: 20 Апр 2017 14:24
ID операции: 344015446
Тип операции: перевод
Магазин: bbtcmining.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 116.22 p
Сумма получения: 116.22 p

Описание счета: Deposit to BBTCMining User vovandra
Номер счета в магазине: JKF4J52YQ3RY6779X7MUH6DYBKYB28NY

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Не знаешь куда вложиться? Следуй сюда 50/50 РЕФБЕК
vovandra вне форума  
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