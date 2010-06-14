Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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НБУ представил инфляционный отчёт - всё будет хорошо!

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НБУ представил инфляционный отчёт - всё будет хорошо!
После стремительного замедления в 2016 году потребительская инфляция продолжит снижаться до 9.1%, 6.0% и 5.0% на конец 2017, 2018 и 2019, соответственно. Национальный банк оставил эти прогнозы неизменными и в пределах объявленных целевых ориентиров

После временного замедления в 2017 году экономический рост постепенно ускоряться в 2018-2019 годах.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2017 - 2018 годах умеренно вырастет по сравнению с 2016 годом и будет колебаться на уровне около 4% ВВП.

Международные резервы составят $21.1 млрд. на конец 2017 года и $26.2 млрд. на конец 2018 года.

По материалам НБУ

На зло врагам
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Метки
инфляция, междунородные резервы, нбу, экономический рост
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