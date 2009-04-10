|
Торговля на сильных новостях
Судя по тому, как брокеры щедро делятся с рефоводами своей прибылью, "сливы" на опционах происходят значительно чаще, чем на форексе.
Причин я вижу как минимум три.
1. На бинарах торгуют в основном новички и игроманы. А эта публика всегда щедро поливала своими деньгами любые проекты.
2. Если на форексе нужно угадать только направление, то в опционах нужно угадать еще и время. И при этом не попасть в мертвый флет.
3. Комиссии в итоге получаются значительно выше, а значит и профитфактор - хуже.
И это все при условии порядочности брокера. Допускаем, что он поставляет честные котировки и не прикарманивает чужие депо.
Так как же заработать на сильных новостях? Если новость вышла значительно лучше (или хуже) ожиданий, то рынок будет отрабатывать ее какое-то время. Так что направление и время будет известно. Останется только входить после небольших откатов и иметь запас сделок для пирамидинга.
Если это не евро, а какой-нибудь другой мажор, то нужно входить сразу после выхода новости. Ауд, кад, фунт очень однозначно отрабатывают свои новости и короткие опционы принесут мгновенный профит.
Все это конечно лучше запускать несколькими сделками с разными таймфреймами, но это уже детали стратегий, которые будут понятны при более значительном опыте.
А вы торгуете бинарами на новостях? Поделитесь своим опытом.