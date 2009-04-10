Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,626 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Торговля на сильных новостях

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
При поддержке
Брокер бинарных опционов Binomo
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Уважаемый гость, Голосуй за лучшего брокера бинарных опционов в рейтинге "Звезды mmgp.ru"!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:40
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,055
Благодарностей: 3,591
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 500
Подписок: 41
подарки
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Торговля на сильных новостях
Судя по тому, как брокеры щедро делятся с рефоводами своей прибылью, "сливы" на опционах происходят значительно чаще, чем на форексе.

Причин я вижу как минимум три.
1. На бинарах торгуют в основном новички и игроманы. А эта публика всегда щедро поливала своими деньгами любые проекты.
2. Если на форексе нужно угадать только направление, то в опционах нужно угадать еще и время. И при этом не попасть в мертвый флет.
3. Комиссии в итоге получаются значительно выше, а значит и профитфактор - хуже.

И это все при условии порядочности брокера. Допускаем, что он поставляет честные котировки и не прикарманивает чужие депо.

Так как же заработать на сильных новостях? Если новость вышла значительно лучше (или хуже) ожиданий, то рынок будет отрабатывать ее какое-то время. Так что направление и время будет известно. Останется только входить после небольших откатов и иметь запас сделок для пирамидинга.
Если это не евро, а какой-нибудь другой мажор, то нужно входить сразу после выхода новости. Ауд, кад, фунт очень однозначно отрабатывают свои новости и короткие опционы принесут мгновенный профит.

Все это конечно лучше запускать несколькими сделками с разными таймфреймами, но это уже детали стратегий, которые будут понятны при более значительном опыте.

А вы торгуете бинарами на новостях? Поделитесь своим опытом.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Торговля на Forex на новостях Aisller Forex: общий форум 1041 18.02.2017 20:16
Spike Hunter - торговля на новостях spikehunter Программное обеспечение 17 06.06.2015 16:57
Бинарные опционы. Торговля на новостях. troft Бинарные опционы 23 27.05.2015 15:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Нацбанк девальвировал гривну
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
OneWeeksurf.net - страховка 100%
От Андрей в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар lannna
Биткоин-обменник Buttercoin официально прекращает прием крипто валюты и закрывается
От lannna в разделе «Новости криптовалют»
Аватар winner13
BIZNET - biznet.pw - РЕФБЭК 110%!
От winner13 в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар Добрые деньги
Могут ли запретить криптовалюту в России
От Добрые деньги в разделе «Форум о криптовалютах»
Аватар moskva
Новак назвал сроки восстановления рынка нефти
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,626
Тем
465,498
Сообщений
11,490,126

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube