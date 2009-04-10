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Отозвана многотысячная партия электромобилей Tesla

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Отозвана многотысячная партия электромобилей Tesla
Американская компания Tesla заявила об отзыве 53 тысяч автомобилей Model X и Model S. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters.

"Причиной такого решения стали неполадки в тормозной системе", – говорится в сообщении.

Сейчас компания выпускает только две модели электрических автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. В 2015 году выручка компании составила четыре миллиарда долларов, а уже в 2016 году сумма выросла до семи миллиардов.

Отмечается однако, что Tesla продолжает нести убытки, в этом году их сумма составила около 900 миллионов долларов.

Компания, которая ранее специализировалась исключительно на электромобилях, теперь также производит солнечные батареи и другие источники альтернативной энергии.

Источник segodnya.ua
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