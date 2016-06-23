Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Биткоин кошельки и их проблемы. пробуем решить вместе.

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Старый Сегодня, 09:50
#1
Интересующийся
 
Имя: Oleg
Пол: Мужской
Адрес: Moskow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Биткоин кошельки и их проблемы. пробуем решить вместе.
Всем привет.
ИМХО многие из присутствующих сталкивались с проблемами в кошельках. Лично устал переписываться с блокчейном. у меня на кошельке что то около 40 доллЯров в неосязаемой валюте. Но вот беда, из них только 5 я могу перевести на другой кошелек. А остальное как бы в мелких частях. Да, было время, пересылали мне как то по 7 центов каждый час, и так 100 часов. Получается что для блокчейна мелоч- не деньги？или они настолько горды, что не спускаются с небес к людям, которые считают каждый цент？！ Прошу откликнуться, кто сталкивался с этой проблемой, и тех , кто знаком с Ентой Чудо-платежкой.
EasyIce вне форума  
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