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Биткоин кошельки и их проблемы. пробуем решить вместе.
Всем привет.
ИМХО многие из присутствующих сталкивались с проблемами в кошельках. Лично устал переписываться с блокчейном. у меня на кошельке что то около 40 доллЯров в неосязаемой валюте. Но вот беда, из них только 5 я могу перевести на другой кошелек. А остальное как бы в мелких частях. Да, было время, пересылали мне как то по 7 центов каждый час, и так 100 часов. Получается что для блокчейна мелоч- не деньги？или они настолько горды, что не спускаются с небес к людям, которые считают каждый цент？！ Прошу откликнуться, кто сталкивался с этой проблемой, и тех , кто знаком с Ентой Чудо-платежкой.