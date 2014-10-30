Николай7777 Профессионал

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,740 Благодарностей: 269 УГ: 1 КП: 0.128 подарки

Нефть утекает в облако



Когда упоминается словосочение "облачные вычисления", вряд ли, по началу, на ум может прийти нефтегазовая отрасль промышленности. Технология, развивающаяся с огромной скоростью и подрывающая устоявшиеся модели ведения бизнеса, не вызвала энтузиазма в среде участников энергетического сектора. Таковы реалии на сегодняшний день. Но, очень скоро многое может поменяться. Позитивная сторона падения нефтяных котировок, которое имело место в 2014 году, стала еще более явной: компании, работающие в сфере энергетики, получили сигнал, который должен их отрезвить и дать понять, что настало время для перемены правил игры. Некоторые такие перемены можно наблюдать уже сегодня - рост операционной эффективности, понижение себестоимости добываемого сырья, более адаптивный и осмотрительный подход к старту свежих проектов.



Испуганные стремительным снижением цен, большие производители из США и небольшие независимые операторы начинают отдавать предпочтение незначительным проектам, для того чтобы максимально увеличить и повысить скорость притока инвестдоходов. Они даже отважились на инвестиции в возобновляемые энергоресурсы, для обеспечения долгосрочного и достаточно стабильного роста своего корпоративного бизнеса. Естественно, что суть крупного бизнеса такая, что в ней очень большое количество конфиденциальных данных, поэтому внедрение облачных вычислений пока не слишком популярно. Но нужно учесть, так как технологии постоянно развиваются, волнения из-за вопросов безопасности конфиденциальной информации в облаке медленно сходят на нет. Вернее всего, энергетические корпорации уже обратили на них внимание и в самом ближайшем будущем мы увидим их применение.



Например, как гласит прогноз английского Совета по вопросам нефти и газа, энергетическая отрасль только выиграет, если начнет широкое внедрение облачных технологий. Эксплуатация гибридной версии этой технологии, она включает в себя комплекс программного обеспечения(т.н. открытое облако), а также программную инфраструктуру(т.н. закрытое

облако), даст возможность не только уменьшить расходы на IT, но также улучшить методы управления бизнесом. Как считает автор прогноза, Крис Уолкот, облачные технологии предоставят компаниям энергетического сектора достаточно крупные обрабатывающие мощности, что упростит контакты между большим количеством офисов во всем мире и увеличит

степень защищенности конфиденциальных данных, которые будут сохраняться на определенном виртуальном сервере. Хотя, при этом, сам же Уолкот не отрицает, что подобные технологии еще требуют некоторых доработок, до того, как все эти потенциальные возможности будут доступны в нефтегазовой отрасли.



Многие эксперты предполагают, что более широкое проникновение облачных технологий будет одним из основных IT-трендов в текущем году, вместе с управляемыми дронами, "умными" буровыми скважинами, а также программными комплексами, которые способны выявлять утечки сырья. Большинство специалистов считает, что основными преимуществами облачных системных решений можно считать более быструю реализацию новых проектов, а кроме того, их чрезвычайную гибкость.



Скорость можно назвать базовым элементом привлекательности облачных технологий, причем независимо от области применения. Такие технологии дают возможность исключить трудности, которые связаны с применением IT-сети, а также намного сэкономить время. Естественно, нельзя исключать определенные сбои, но природа этих сервисов предполагает,

что вероятные сбои будут очень редким и не критическим явлением. Специалисты в этой отрасли также отмечают, что самое большое преимущество от облачных технологий будет у тех участников нефтегазового сектора, которые первыми начнут их внедрение.



Больше того, в ближайшее время значительно увеличится и выбор облачных решений, изначально нацеленных именно на нефтегазовый сектор. К подобным сервисам относится DecisionSpace 365, который был создан Landmark, вместе с компанией Oracle Cloud. Также, совсем недавно, немецкая компания SAP сделала анонс партнерского соглашения с Accenture. Это соглашение нацелено на совместную разработку облачных, комплексных решений, решающих задачи геологоразведки, а также добычи полезных ископаемых.





По материалам OilPrice.com, специально для форума mmgp.ru



Когда упоминается словосочение "облачные вычисления", вряд ли, по началу, на ум может прийти нефтегазовая отрасль промышленности. Технология, развивающаяся с огромной скоростью и подрывающая устоявшиеся модели ведения бизнеса, не вызвала энтузиазма в среде участников энергетического сектора. Таковы реалии на сегодняшний день. Но, очень скоро многое может поменяться. Позитивная сторона падения нефтяных котировок, которое имело место в 2014 году, стала еще более явной: компании, работающие в сфере энергетики, получили сигнал, который должен их отрезвить и дать понять, что настало время для перемены правил игры. Некоторые такие перемены можно наблюдать уже сегодня - рост операционной эффективности, понижение себестоимости добываемого сырья, более адаптивный и осмотрительный подход к старту свежих проектов.Испуганные стремительным снижением цен, большие производители из США и небольшие независимые операторы начинают отдавать предпочтение незначительным проектам, для того чтобы максимально увеличить и повысить скорость притока инвестдоходов. Они даже отважились на инвестиции в возобновляемые энергоресурсы, для обеспечения долгосрочного и достаточно стабильного роста своего корпоративного бизнеса. Естественно, что суть крупного бизнеса такая, что в ней очень большое количество конфиденциальных данных, поэтому внедрение облачных вычислений пока не слишком популярно. Но нужно учесть, так как технологии постоянно развиваются, волнения из-за вопросов безопасности конфиденциальной информации в облаке медленно сходят на нет. Вернее всего, энергетические корпорации уже обратили на них внимание и в самом ближайшем будущем мы увидим их применение.Например, как гласит прогноз английского Совета по вопросам нефти и газа, энергетическая отрасль только выиграет, если начнет широкое внедрение облачных технологий. Эксплуатация гибридной версии этой технологии, она включает в себя комплекс программного обеспечения(т.н. открытое облако), а также программную инфраструктуру(т.н. закрытоеоблако), даст возможность не только уменьшить расходы на IT, но также улучшить методы управления бизнесом. Как считает автор прогноза, Крис Уолкот, облачные технологии предоставят компаниям энергетического сектора достаточно крупные обрабатывающие мощности, что упростит контакты между большим количеством офисов во всем мире и увеличитстепень защищенности конфиденциальных данных, которые будут сохраняться на определенном виртуальном сервере. Хотя, при этом, сам же Уолкот не отрицает, что подобные технологии еще требуют некоторых доработок, до того, как все эти потенциальные возможности будут доступны в нефтегазовой отрасли.Многие эксперты предполагают, что более широкое проникновение облачных технологий будет одним из основных IT-трендов в текущем году, вместе с управляемыми дронами, "умными" буровыми скважинами, а также программными комплексами, которые способны выявлять утечки сырья. Большинство специалистов считает, что основными преимуществами облачных системных решений можно считать более быструю реализацию новых проектов, а кроме того, их чрезвычайную гибкость.Скорость можно назвать базовым элементом привлекательности облачных технологий, причем независимо от области применения. Такие технологии дают возможность исключить трудности, которые связаны с применением IT-сети, а также намного сэкономить время. Естественно, нельзя исключать определенные сбои, но природа этих сервисов предполагает,что вероятные сбои будут очень редким и не критическим явлением. Специалисты в этой отрасли также отмечают, что самое большое преимущество от облачных технологий будет у тех участников нефтегазового сектора, которые первыми начнут их внедрение.Больше того, в ближайшее время значительно увеличится и выбор облачных решений, изначально нацеленных именно на нефтегазовый сектор. К подобным сервисам относится DecisionSpace 365, который был создан Landmark, вместе с компанией Oracle Cloud. Также, совсем недавно, немецкая компания SAP сделала анонс партнерского соглашения с Accenture. Это соглашение нацелено на совместную разработку облачных, комплексных решений, решающих задачи геологоразведки, а также добычи полезных ископаемых.

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