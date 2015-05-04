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Ритейлер PetSmart покупает конкурента за $3,35 млрд

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Старый Сегодня, 01:18
#1
Специалист
 
Имя: Юлиан
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Ритейлер PetSmart покупает конкурента за $3,35 млрд
Американская компания, которая занимается продажей товаров и услуг для домашних питомцев PetSmart сообщила, что намерена купить своего ещё относительно молодого конкурента Chewy.com за рекордные $3,35 млрд, это чуть больше, чем Walmart заплатил за Jet.com в прошлом году.
Как сообщает Recode, эта сделка станет одной крупнейшей в истории электронной коммерции.
Chewy была создана в 2011 году Райаном Коэном (Ryan Cohen) и Майклом Дей (Michael Day), и привлекла потребителя своим превосходным обслуживанием клиентов, большим выбором товаров, быстрой и бесплатной доставкой при покупке на суму больше чем $49. Её сайт является одним из самых быстрорастущих сайтов электронной коммерции в мире, в 2016 году доход компании составил $900 млн, это всего лишь после 6 лет существование. Chewy была потенциальным кандидатом на IPO в этом или следующем году.


На сегодня компания контролирует 42% от всех онлайн-продаж кормов для домашних животных в США, а её главный конкурент Amazon - 48%.
PetSmart имеет сеть в размере 1,5 тис магазинов в США. В 2014 году PetSmart был куплен за $8,7 млрд. частной инвестиционной фирмой BC Partners.

Генеральный директор PetSmart Майкл Масси (Michael Massey) сказал о сделке, что модель и культура обслуживания клиента в Chewy, основанная на любви к домашним животным, является идеальным дополнением к магазину PetSmart.
Ассоциации APPA оценивает рынок товаров и услуг для домашних животных в $66,75 млрд.
Ожидается, что сделка будет завершена к концу второго финансового квартала.

Специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Юлиан Тарасенко; Сегодня в 01:20.
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