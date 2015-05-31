Великобритания получила $3 млрд за проданный банк зеленой энергетики

Банк инвестирования в альтернативную энергетику Великобритании продали за $3 миллиарда
Банк Австралии Macquarie Group совместно с фондом Universities Superannuation Scheme выкупил у властей Великобритании банк альтернативной энергетики Green Investment Bank. Сумма сделки составила 2,3 миллиарда национальной валюты Великобритании или 3 миллиарда долларов.
Покупка прошла трудный процесс согласования во всех комитетах. Не смотря на несогласие от ряда парламентариев Великобритании, сделка успешно состоялось. Члены парламента не были единогласны в своем мнении и несколько участников были против приватизации национального банка Green Investment Bank. Главными причинами нежелания продавать банк было то что в активах банка на данный момент находится состояние более 4 миллиардов фунтов стерлингов, когда сумма покупки всего 2,3 млрд.
Решающим заявление стало, то что новые хозяева пообещали инвестировать в зеленую энергетику Великобритании 3 миллиарда фунтов стерлингов в течении 3 лет.
Если инвесторы выполнят свои обещания, то это будет значительный плюс для энергонезависимости Великобритании, а так же значительный плюс для экономики страны в целом.
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Специально для mmgp.ru