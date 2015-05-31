Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,595 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Великобритания получила $3 млрд за проданный банк зеленой энергетики

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:59
#1
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 995
Благодарностей: 453
УГ: 49
КП: 0.476
подарки
Великобритания получила $3 млрд за проданный банк зеленой энергетики


Банк инвестирования в альтернативную энергетику Великобритании продали за $3 миллиарда

Банк Австралии Macquarie Group совместно с фондом Universities Superannuation Scheme выкупил у властей Великобритании банк альтернативной энергетики Green Investment Bank. Сумма сделки составила 2,3 миллиарда национальной валюты Великобритании или 3 миллиарда долларов.

Покупка прошла трудный процесс согласования во всех комитетах. Не смотря на несогласие от ряда парламентариев Великобритании, сделка успешно состоялось. Члены парламента не были единогласны в своем мнении и несколько участников были против приватизации национального банка Green Investment Bank. Главными причинами нежелания продавать банк было то что в активах банка на данный момент находится состояние более 4 миллиардов фунтов стерлингов, когда сумма покупки всего 2,3 млрд.

Решающим заявление стало, то что новые хозяева пообещали инвестировать в зеленую энергетику Великобритании 3 миллиарда фунтов стерлингов в течении 3 лет.

Если инвесторы выполнят свои обещания, то это будет значительный плюс для энергонезависимости Великобритании, а так же значительный плюс для экономики страны в целом.


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen на форуме  
Сказали спасибо:
MarinKOGOLDA (Сегодня)
Ответить
Метки
инвестиции, покупка
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Недавно проданный за $3.3 млрд. Epicor приобретает стартап docSTAR TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.01.2017 22:07
Великобритания потратит $2,5 млрд на защиту от кибертак Анна Чернобай Компьютерная безопасность 5 15.11.2016 19:32
В Украине инвестиционный потенциал “зеленой” энергетики оценивается в 16 млрд евро VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.05.2016 18:54
Лотерейный выигрыш в $1,5 млрд выпал на билет, проданный в Калифорнии mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.01.2016 20:51
Инвесторы бегут из «зеленой» энергетики Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 4 31.05.2015 14:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Assetsgaincorp - Assetsgaincorp.com
От lyjas в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Infolist
Предложения по форуму
От Infolist в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Sentes
Mtt-invest - Mtt-invest.com
От Sentes в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bullet9991111
Психология Хайпера
От Bullet9991111 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар all-hyips
SwitchTrade - switchtrade.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Власти США оштрафовали Moody's на $864 млн
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,595
Тем
465,476
Сообщений
11,488,733

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube