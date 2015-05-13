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Microdermics привлек $1 млн для разработки инновационной платформы микроигл

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Старый Сегодня, 00:53
#1
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Microdermics привлек $1 млн для разработки инновационной платформы микроигл



Биотехнологический стартап Microdermics, расположенный в Принстоне, Нью-Джерси, привлек $ 1 млн финансирования для разработки инновационной платформы микроигл.
Инвестиции предоставил UBC Seed Fund в сотрудничестве с K5 Ventures, Shoreline Ventures, а также другими инвесторами. Компания нацелена использовать привлеченные средства для расширения своей деятельности и для новых клинических исследований.

Основанная в 2008 году под руководством Гранта Кэмпани (президент и главный исполнительный директор), Microdermics является разработчиком новой платформы из крошечных микроигл, диаметр которых составляет менее 1 мм и обеспечивают менее болезненную и более эффективную терапию.


Разработанные компанией микроиглы, посредством укола входят в первый слой кожи (эпидермис), тем самым, не затрагивая кровеносные сосуды и нервные ткани человека, что соответственно приводит к улучшению биологических реакций.

Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек порядка $6 млн инвестиций, закрыв при этом 6 раундов.

Перевод специально для MMGP.RU

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Старый Сегодня, 01:10
#2
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Re: Microdermics привлек $1 млн для разработки инновационной платформы микроигл
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Разработанные компанией микроиглы, посредством укола входят в первый слой кожи (эпидермис), тем самым, не затрагивая кровеносные сосуды и нервные ткани человека, что соответственно приводит к улучшению биологических реакций.
Ну так и что этими иглами делают то?)
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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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