Microdermics привлек $1 млн для разработки инновационной платформы микроигл

Биотехнологический стартап Microdermics, расположенный в Принстоне, Нью-Джерси, привлек $ 1 млн финансирования для разработки инновационной платформы микроигл.
Инвестиции предоставил UBC Seed Fund в сотрудничестве с K5 Ventures, Shoreline Ventures, а также другими инвесторами. Компания нацелена использовать привлеченные средства для расширения своей деятельности и для новых клинических исследований.
Основанная в 2008 году под руководством Гранта Кэмпани (президент и главный исполнительный директор), Microdermics является разработчиком новой платформы из крошечных микроигл, диаметр которых составляет менее 1 мм и обеспечивают менее болезненную и более эффективную терапию.
Разработанные компанией микроиглы, посредством укола входят в первый слой кожи (эпидермис), тем самым, не затрагивая кровеносные сосуды и нервные ткани человека, что соответственно приводит к улучшению биологических реакций.
Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек порядка $6 млн инвестиций, закрыв при этом 6 раундов.
Перевод специально для MMGP.RU