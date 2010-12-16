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Интересно ли кому-то такое предложение
Добрый вечер. Веду тему "Скачки" в разделе прогнозов. Система выбора за 10 дней показала результат +97% к игровому банку. Сделана 191 ставка. Финансовая система "Фибоначчи". Стартовая ставка 0,5% от банка. Максимальный прогруз был 20% от банка.
Спросить хочу интересно ли в принципе сотрудничество в виде подписки при такой фин.системе и ставок на скачки.
Тема не вызывает никакого интереса несмотря на не плохие результаты(я бы даже сказал хорошие). Да дистанция не показательна, но количество ставок в принципе позволяет сделать определенные выводы.
Вообщем прошу высказаться по этому поводу. Может изначально мне не стоит тратить время на публикование прогнозов.