Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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В этом разделе находятся все темы о сайтах по продаже прогнозов, местных капперов-продавцов, различных складчин, систем игры и платные сканеры букмекерских вилок.
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Старый Сегодня, 00:51
#1
dfd
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 65
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Интересно ли кому-то такое предложение
Добрый вечер. Веду тему "Скачки" в разделе прогнозов. Система выбора за 10 дней показала результат +97% к игровому банку. Сделана 191 ставка. Финансовая система "Фибоначчи". Стартовая ставка 0,5% от банка. Максимальный прогруз был 20% от банка.
Спросить хочу интересно ли в принципе сотрудничество в виде подписки при такой фин.системе и ставок на скачки.
Тема не вызывает никакого интереса несмотря на не плохие результаты(я бы даже сказал хорошие). Да дистанция не показательна, но количество ставок в принципе позволяет сделать определенные выводы.
Вообщем прошу высказаться по этому поводу. Может изначально мне не стоит тратить время на публикование прогнозов.
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dfd на форуме  
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