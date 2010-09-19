CashToday

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,740 Благодарностей: 786 УГ: 0 КП: 0.175 подарки

Стартап MakeSpace привлек $30 млн для своего сервиса по хранению вещей



MakeSpace стремится освободить вашу квартиру от беспорядка. И теперь этот Нью-Йоркский стартап привлек 30 миллионов долларов инвестиций, чтобы масштабировать свою деятельность.



Венчурные капиталисты из 8VC, Upfront Ventures, Harmony Partners и Summit Action считают, что существует огромный 30-миллиардный рынок для сервисов по хранению одежды и мебели, и что стартапы, наподобие MakeSpace, смогут занять на нем достойное место. Такие известные инвесторы, как Кармело Энтони и репер Nas (Насир бин Олу Дара Джонс), также сделали ставку на стартап MakeSpace.



”Стремительное развитие данного стартапа очень впечатляет“, – заявил Марк Састер, управляющий партнер Upfront Ventures. ”Нам нравится поддерживать подобные стартапы на крупных рынках, где пока еще не было инновационных решений“.







MakeSpace желает облегчить людям доступ к хранению вещей, и для этого создал приложение, с помощью которого вы можете организовать хранение любых выбранных вами предметов. Если у вас когда-либо было большое нагромождение вещей в своей квартире, тогда вы поймете, почему это очень удобно.



”Прошло время большого количества свободных квадратных метров, дешевизны бензина и доступности транспортных средств. MakeSpace полностью берет на себя решение проблемы чрезмерной загроможденности квартир“, – комментирует Кимми Скотти, партнер венчурного фонда 8VC. В рамках текущего раунда она присоединилась к совету директоров MakeSpace.



Главный исполнительный директор MakeSpace Сэм Розен сообщил, что они помогают решить большую проблему среднего класса. И это касается не только людей с ограниченным жилым пространством.







Базирующийся в Нью-Йорке MakeSpace ориентирован на жителей Нью-Йорка и несколько других регионов. В частности, данный стартап предоставляет свои услуги в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Чикаго.



”Они не собираются использовать полученное финансирование для освоения новых регионов. Вместо этого они планируют удвоить количество своих клиентов в тех городах, в которых они уже работают. Сейчас у них уже есть несколько десятков тысяч клиентов“, – сообщил Розен.



MakeSpace стремится, чтобы его сервис был максимально доступным для всех. Стоимость его услуг в Нью-Йорке начинается с $59 в месяц.



Однако MakeSpace – не единственный стартап для хранения вещей, который стремится преобразовать данную индустрию. Лос-Анджелесский Clutter также достиг успешных результатов. А в Сан-Франциско недавно был запущен проект Trove.



Кроме того, Розен сообщил, что в конечном итоге они могут выйти за рамки хранения вещей и помочь людям с решением и других проблем. Среди новых перспективных направлений MakeSpace рассматривает перевозку и продажу мебели.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/04/20/ma...ur-belongings/



https://text.ru/antiplagiat/58f90fe61df29 MakeSpace стремится освободить вашу квартиру от беспорядка. И теперь этот Нью-Йоркский стартап привлек 30 миллионов долларов инвестиций, чтобы масштабировать свою деятельность.Венчурные капиталисты из 8VC, Upfront Ventures, Harmony Partners и Summit Action считают, что существует огромный 30-миллиардный рынок для сервисов по хранению одежды и мебели, и что стартапы, наподобие MakeSpace, смогут занять на нем достойное место. Такие известные инвесторы, как Кармело Энтони и репер Nas (Насир бин Олу Дара Джонс), также сделали ставку на стартап MakeSpace.”Стремительное развитие данного стартапа очень впечатляет“, – заявил Марк Састер, управляющий партнер Upfront Ventures. ”Нам нравится поддерживать подобные стартапы на крупных рынках, где пока еще не было инновационных решений“.MakeSpace желает облегчить людям доступ к хранению вещей, и для этого создал приложение, с помощью которого вы можете организовать хранение любых выбранных вами предметов. Если у вас когда-либо было большое нагромождение вещей в своей квартире, тогда вы поймете, почему это очень удобно.”Прошло время большого количества свободных квадратных метров, дешевизны бензина и доступности транспортных средств. MakeSpace полностью берет на себя решение проблемы чрезмерной загроможденности квартир“, – комментирует Кимми Скотти, партнер венчурного фонда 8VC. В рамках текущего раунда она присоединилась к совету директоров MakeSpace.Главный исполнительный директор MakeSpace Сэм Розен сообщил, что они помогают решить большую проблему среднего класса. И это касается не только людей с ограниченным жилым пространством.Базирующийся в Нью-Йорке MakeSpace ориентирован на жителей Нью-Йорка и несколько других регионов. В частности, данный стартап предоставляет свои услуги в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Чикаго.”Они не собираются использовать полученное финансирование для освоения новых регионов. Вместо этого они планируют удвоить количество своих клиентов в тех городах, в которых они уже работают. Сейчас у них уже есть несколько десятков тысяч клиентов“, – сообщил Розен.MakeSpace стремится, чтобы его сервис был максимально доступным для всех. Стоимость его услуг в Нью-Йорке начинается с $59 в месяц.Однако MakeSpace – не единственный стартап для хранения вещей, который стремится преобразовать данную индустрию. Лос-Анджелесский Clutter также достиг успешных результатов. А в Сан-Франциско недавно был запущен проект Trove.Кроме того, Розен сообщил, что в конечном итоге они могут выйти за рамки хранения вещей и помочь людям с решением и других проблем. Среди новых перспективных направлений MakeSpace рассматривает перевозку и продажу мебели.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________