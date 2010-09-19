Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,591 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап MakeSpace привлек $30 млн для своего сервиса по хранению вещей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:02
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,740
Благодарностей: 786
УГ: 0
КП: 0.175
подарки
Стартап MakeSpace привлек $30 млн для своего сервиса по хранению вещей


MakeSpace стремится освободить вашу квартиру от беспорядка. И теперь этот Нью-Йоркский стартап привлек 30 миллионов долларов инвестиций, чтобы масштабировать свою деятельность.

Венчурные капиталисты из 8VC, Upfront Ventures, Harmony Partners и Summit Action считают, что существует огромный 30-миллиардный рынок для сервисов по хранению одежды и мебели, и что стартапы, наподобие MakeSpace, смогут занять на нем достойное место. Такие известные инвесторы, как Кармело Энтони и репер Nas (Насир бин Олу Дара Джонс), также сделали ставку на стартап MakeSpace.

”Стремительное развитие данного стартапа очень впечатляет“, – заявил Марк Састер, управляющий партнер Upfront Ventures. ”Нам нравится поддерживать подобные стартапы на крупных рынках, где пока еще не было инновационных решений“.



MakeSpace желает облегчить людям доступ к хранению вещей, и для этого создал приложение, с помощью которого вы можете организовать хранение любых выбранных вами предметов. Если у вас когда-либо было большое нагромождение вещей в своей квартире, тогда вы поймете, почему это очень удобно.

”Прошло время большого количества свободных квадратных метров, дешевизны бензина и доступности транспортных средств. MakeSpace полностью берет на себя решение проблемы чрезмерной загроможденности квартир“, – комментирует Кимми Скотти, партнер венчурного фонда 8VC. В рамках текущего раунда она присоединилась к совету директоров MakeSpace.

Главный исполнительный директор MakeSpace Сэм Розен сообщил, что они помогают решить большую проблему среднего класса. И это касается не только людей с ограниченным жилым пространством.



Базирующийся в Нью-Йорке MakeSpace ориентирован на жителей Нью-Йорка и несколько других регионов. В частности, данный стартап предоставляет свои услуги в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Чикаго.

”Они не собираются использовать полученное финансирование для освоения новых регионов. Вместо этого они планируют удвоить количество своих клиентов в тех городах, в которых они уже работают. Сейчас у них уже есть несколько десятков тысяч клиентов“, – сообщил Розен.

MakeSpace стремится, чтобы его сервис был максимально доступным для всех. Стоимость его услуг в Нью-Йорке начинается с $59 в месяц.

Однако MakeSpace – не единственный стартап для хранения вещей, который стремится преобразовать данную индустрию. Лос-Анджелесский Clutter также достиг успешных результатов. А в Сан-Франциско недавно был запущен проект Trove.

Кроме того, Розен сообщил, что в конечном итоге они могут выйти за рамки хранения вещей и помочь людям с решением и других проблем. Среди новых перспективных направлений MakeSpace рассматривает перевозку и продажу мебели.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/04/20/ma...ur-belongings/

https://text.ru/antiplagiat/58f90fe61df29
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап HackerEarth привлек $4,5 млн для своего корпоративного инновационного сервиса CashToday Горячие новости 0 13.04.2017 01:28
Стартап Trov привлек $45 млн для своего инновационного сервиса страхования CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.04.2017 03:09
Стартап Rocket Lab привлек $75 млн для своего космического «такси-сервиса» CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2017 01:56
Стартап iflix Internet TV привлек $90 млн для своего онлайн-ТВ сервиса Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2017 00:12
Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2017 16:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Какие бывают легенды в хайпах?
От Alcest в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар impressed85
Rozetka запустила сервис переводов с карты на карту
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Роджер Вер подал в суд на биткоин-биржу OKCoin
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар vitamir
NanoResearchInvest - nanoresearchinvest.com
От vitamir в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар aladog
MyBrute
От aladog в разделе «Игры»
Аватар bizneser
Домашние микросистемы Pioneer X-CM56 и X-CV66D скоро поступят в продажу
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
408,591
Тем
465,470
Сообщений
11,488,443

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube