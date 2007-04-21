Мир держит $29,4 млрд в криптовалюте

Москва, 20 апреля - "Вести.Экономика". На сегодняшний день в мире торгуется 796 криптовалют. Таковы данные портала CoinMarketCap.com. В целом объем этого рынка уже составляет $29,374,919,176.
Самой известной криптовалютой в мире считается биткоин, созданный в 2009 г. С того момента интерес к виртуальным деньгам значительно вырос. Правда пока только 10 криптовалют имеют рыночную капитализацию в $100 млн и выше. Среди них - bitcoin, ethereum и ripple.
Как ранее писал портал vestifinance.ru, криптовалюты в России легализуют уже в следующем году. Об этом в интервью Bloomberg заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. А ранее заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России. При этом она отметила, что пока операции с криптовалютами в России минимальны и срочных мер со стороны регулятора не требуется.
Решение финансовых властей о легализации криптовалют стоит назвать важным шагом. По мнению многих уважаемых экспертов, мир стоит на пороге новой технологической революции, и Россия просто не имеет права ее "проспать", об этом говорил глава Сбербанка Герман Греф.
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