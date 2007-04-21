Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,591 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Мир держит $29,4 млрд в криптовалюте

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:51
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,403
Благодарностей: 10,456
УГ: 83
КП: 0.096
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Мир держит $29,4 млрд в криптовалюте
Москва, 20 апреля - "Вести.Экономика". На сегодняшний день в мире торгуется 796 криптовалют. Таковы данные портала CoinMarketCap.com. В целом объем этого рынка уже составляет $29,374,919,176.



Самой известной криптовалютой в мире считается биткоин, созданный в 2009 г. С того момента интерес к виртуальным деньгам значительно вырос. Правда пока только 10 криптовалют имеют рыночную капитализацию в $100 млн и выше. Среди них - bitcoin, ethereum и ripple.



Как ранее писал портал vestifinance.ru, криптовалюты в России легализуют уже в следующем году. Об этом в интервью Bloomberg заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. А ранее заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России. При этом она отметила, что пока операции с криптовалютами в России минимальны и срочных мер со стороны регулятора не требуется.

Решение финансовых властей о легализации криптовалют стоит назвать важным шагом. По мнению многих уважаемых экспертов, мир стоит на пороге новой технологической революции, и Россия просто не имеет права ее "проспать", об этом говорил глава Сбербанка Герман Греф.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
То, как пользователь держит смартфон, позволяет вычислить вводимый пароль Анна Чернобай Компьютерная безопасность 0 12.04.2017 19:39
Сбербанк держит на западных рынках около $10 млрд МОЛ Политика и экономика 0 09.11.2016 09:57
ФРС держит инвесторов за дураков? Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 4 15.05.2016 19:23
Ваше мнение: курс $ 2015 или почему Национальный Банк Украины не держит курс доллара? hromov Банки Украины 109 28.02.2016 19:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
Улюкаев: взносы банков России в систему страхования вкладов увеличатся
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Alex356
Western Union запустила онлайн-переводы в 4 странах Европы
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Финансовый проект Новые Русские.
От Pahanu4 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар endlessskill
mysavemoney.net - mysavemone
От endlessskill в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Лукойл ОАО | LKOH & LKOD & LUK | МБ & LSE & FWB | Нефтегазовая отрасль
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар bizneser
Сервис Google Earth ждут масштабные изменения
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
408,591
Тем
465,470
Сообщений
11,488,444

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube