Госорганы США напомнили звездам Instagram, о пометках о рекламе и уплате налогов

Государственные органы США напомнили звездам Инстаграм о пометка рекламы и оплате налогов
На текущей неделе известные блогеры с американским гражданством начали получать письма от Федеральной торговой палаты. В письмах было указано на отсутствии пометок "реклама" в их постах Инстаграм. ФТК разослало 90 писем за последнюю неделю, и напомнила, что их посты спонсировались рекламодателями.
Представители ФТК в заявлениях СМИ не захотели раскрывать конкретно кому были отправлены письма. Так же они рассказали, что это первый опыт, когда письма отправляются напрямую самым популярным людям Инстаграм. ФТК уточнили, что это служит лишь напоминанием и никаких санкций к звездам применяться пока не будет.
Такая ситуация была вызвана жалобами организации по правам человека Public Citizen. Жалобы были направлены на посты таких звезд, как Rihanna, Kim Kardashian, Chris Pratt, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Snoop Dogg, David Beckham, а так же го супруга Victoria Beckham. В списке фигурируют, олимпийские чемпионы, модели, спортсмены и музыканты.
Основные требования организации были раскрытие того, что публикации являются рекламируемым материалом. В правилах ФТК четко указано, что если публикации несут рекламный характер, то указывать это обязательно.
В Организации уточнили, что не важно получил ли человек, материальное вознаграждение или подарок, все равно должна стоять пометка, эти распространяется как на рекламодателей так и на интернет блогеров.
Советовали и как нужно оповещать о "рекламном посте". Отметив, что отметки хэштегов для таких случаев не годятся, так же не подойдет и описание об этом в спойлере. Указывать это нужно в видимой части отображаемого окна браузеров.
Так же этим случаем заинтересовалась и налоговая служба, тк не указав, что публикация рекламная, по сути человек уходит от уплаты налогов. Налоговая служба, так же напомнила о уплате налогов с любого вида доходов.
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Специально для mmgp.ru