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Cтартап Rubicoin, предлагающий инвестировать со своего смартфона, привлек €1,4 млн

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Старый Вчера, 23:14
#1
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Cтартап Rubicoin, предлагающий инвестировать со своего смартфона, привлек €1,4 млн

Стартап Rubicoin привлек дополнительно €1,4 млн в рамках нового раунда финансирования и довел общую сумму финансирования на сегодняшний день до €5 млн.

Инвесторами компании являются Enterprise Ireland и американская группа по инвестиционным советам Motley Fool. Компания была основана Эмметом Саваджем и Джонни Тиррелом в 2013 году. Дублинская компания уже привлекала €2 млн, когда запустила свое приложение Invest в США в конце 2015 года. Компания также работает в Канаде и вскоре будет запущена в Австралии.

"Мы привлекли €1,4 млн на основе очень успешных показателей. Раунд финансирования все еще продолжается, и у нас есть возможность привлечь средства от еще нескольких инвесторов", - заявил Савадж.

Приложение Invest было признано инвестиционным приложением номер один в американском AppStore, представляет собой приложение для iOS и Android, которое позволяет людям начать инвестировать со своих смартфонов, давая простые инструкции о том, как покупать акции и четкий выбор того, какие акции покупать. У компании также есть второе приложение под названием Learn, которое помогает лучше понять фондовый рынок.

Rubicoin в прошлом месяце превзошел полумиллионную отметку пользователей, из которых 20% являются активными пользователями. Их премиум-подписка на услуги, стоимость которой составляет €6,99\месяц, обеспечивает доступ к дополнительным акциям. "Мы наблюдали пятикратное увеличение числа пользователей, которые были привлечены с января, и только в прошлом месяце было 70 000 новых пользователей для приложения Learn", - заявил Савадж.

Rubicoin, в которой в настоящее время работают 13 штатных сотрудников, рассчитывает нанять дополнительных сотрудников в следующем году, поскольку компания рассчитывает распространять свое приложение по всему миру.

Джонни Тиррелл заявил, что компания обратила свой взор на Великобританию, но компании придется выпустить новые приложения, чтобы иметь возможность играть на лондонской бирже FTSE, а не на американских акциях, что, вероятно, означает, что это будет конец 2018 года, прежде чем компания выйдет на этот рынок.

Хотя Rubicoin хочет расширяться за пределами Ирландии, компания намерена сохранить свою базу в Дублине.

"Я не согласен с мнением о том, что Дублин не является местом для успешного создания бизнеса. Мы являемся и будем международной компанией с офисами по всему миру, но это не значит, что мы не позвоним домой", - сказал Тирелл.

"Мы хотим создать глобальный бренд. Наша миссия - привлечь мир к инвестированию, сделав процесс увлекательным. Это большие амбиции для компании, которой всего лишь три года, но это наша цель", - заявил Савадж.







Перевод специально для mmgp.ru
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Старый Вчера, 23:29
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 568
Благодарностей: 82
УГ: 0
КП: 0.199
Re: Cтартап Rubicoin, предлагающий инвестировать со своего смартфона, привлек €1,4 мл
На мой взгляд будущее инвестиций как раз таки в таких компаниях. У нас есть сейчас "Тинькофф Инвестиции" радует что рунет не отстаёт от общих трендов. Вангую появление хайпов с приложениями для смартфонов с псевдоинструментами торговли на биржах.
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