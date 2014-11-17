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Nauta Capital закрывает венчурный фонд на сумме $170 миллионов

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Nauta Capital закрывает венчурный фонд на сумме $170 миллионов

Nauta Capital, панъевропейская венчурная компания, закрыла свой фонд на отметке 170 миллионов долларов. Отдельно можно отметить, что он привлекал инвестиции еще с 2016 года.

Фонд, который увеличил сумму активов, находящихся по управлением Nauta Capital до 350 миллионов долларов, получил поддержку от группы международных инвесторов, базирующихся в Великобритании, странах континентальной Европы, Латинской Америки и Китае, среди которых такие институции, как фонды фондов, финансовые учреждения, страховые компании, государственные учреждения и крупные семейные офисы.


На сегодняшний день были сделаны инвестиции уже в восемь компаний (в основном в серии А):

- 3 находятся в Великобритании и Ирландии (CloudIQ, BeMyEye и ChannelSight),
- 3 находятся в Испании (Nextail, Geoblink и Lodgify),
- 2 находятся в Бостоне (США) (Content Raven и Connected2Fiber).

Средства из этого фонда планируется инвестировать приблизительно в 25 компаний.

Под руководством Доминика Эндикотта, Карлеса Феррера, Даниэля Санчеса и Хорди Винаса, Nauta Capital является одним из самых активных инвесторов в компании на ранних стадиях финансирования с общеевропейским подходом. Среди интересующих компанию областей можно отметить B2B-программное обеспечение, нестандартные цифровые средства массовой информации, а также мобильные и интернет-технологии. Nauta Capital имеет офисы в Лондоне, Барселоне и Бостоне, а также команду из 20 профессионалов, работающих в этих офисах. Компания поддерживает предпринимателей, которые разделяют ее видение создания глобальных подрывных инноваций в тех областях, где в настоящий момент технологии имеют ограниченное влияние, но большими перспективами быстрых и существенных изменений. Сумма первых инвестиций, которые обычно проводятся в Серии А (хотя бывают и посевной раунд и серия Б) составляет от 1 до 3 миллионов евро.

На сегодняшний день из своих предыдущих фондов фирма сделала инвестиции более чем в 40 компаний, среди которых Brandwatch, Fizzback, GreatCall, Eyeview Digital, Scytl, Basekit, ForceManager, Marfeel, Getapp, Incrowd, Privalia и Social Point.

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