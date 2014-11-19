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Венесуэла тонет в инфляционном болоте

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Старый Вчера, 22:53
#1
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Венесуэла тонет в инфляционном болоте


МВФ внимательно следит за происходящим в Венесуэле. И ситуация там складывается очень сложная. Международные финансисты пришли к выводу, что к концу текущего года уровень инфляции в Венесуэле достигнет уровня 720 процентов. А в 2018 году и вовсе поставит рекорд, до 2000 процентов. Именно такая информация была опубликована в аналитическом докладе МВФ, который был посвящён состоянию и развитию мировой экономики на ближайшее время.

Аналитики уверены, что Венесуэла всё так же будет сползать в экономический кризис всё глубже и глубже. Из-за растущего государственного долга, страна столкнётся с серьёзными проблемами по обеспечению импортных поставок товаров первой необходимости и лекарственных средств. Экономика до конца года просядет на 7,4 процента ВВП, а уровень безработицы вырастет ещё на 4,1 процента, с 21,2 до 25,3 процента. По оценка Центрального банка Венесуэлы, инфляция по итогам прошлого года выросла на 800 процентов.

Из-за сильнейшего роста цен на продукты питания и товары первой необходимости финансовый блок правительства страны был вынужден пойти на замену денежных знаков. До конца 2016 года самой крупной купюрой являлась 100 боливаров. Теперь же в обращение введены купюры номиналом в 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 и 20000 боливаров.

С резким ростом цен и инфляции в прошлом году, в Венесуэле обострился кризис продовольственных товаров, лекарственных средств и товаров первой необходимости. Ситуация осложняется сильнейшей засухой, а так же вялотекущим энергокризисом. Не добавляет оптимизма и сопутствующая политика властей.

Так же как и в прошлом году, в 2017 году так же наблюдается острый дефицит самых необходимых товаров, продовольствия и лекарственных средств, на фоне скачущей в галоп инфляции. Так же сокращаются и доходы государственной казны в валюте, из-за дешевеющих углеводородов. На фоне экономического кризиса, разгорается самый настоящий кризис между исполнительной и законодательной ветвями власти, после того, как парламент страны перешёл под управление оппозиционных президенту Мадуро сил. В результате политического кризиса, весь 2017 год продолжаются уличные беспорядки и акции протеста населения, которое требует продукты, лекарства и товары первой необходимости.

Спасать национальную экономику президент Николас Мадуро решил при помощи Министра обороны, которого он поставил во главе программы "Суверенное и безопасное снабжение". Теперь вооружённые силы страны займутся обеспечением граждан всем необходимым. Сам президент возглавил Государственный совет по снабжению.

специально для mmgp.ru
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