Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,588 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Детектор поддельной валюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Детектор поддельной валюты
Приветствую.

Нужно найти детектор поддельной валюты. Звонить на сайты по продаже пока что решил отложить, что бы не старались впарить, что на складе долго лежит.

Изначально думал о бюджетных вариантах:
1. Детектор - DoCash 430 - вроде достаточно быстрый, смотрел обзор, не знаю, не сложно ли сидеть и пропускать много купюр.
2. Счетчик Dors 700 - уже оснащен детекцией фальшивых купюр.

Получил пару советов, среди которых был и выбор другого более дорогостоящего, но более эффективного аппарата. Еще немного поискав, нашел и второй вариант из более дорогого сегмента, выбор пал между ними:
1. Dors 800
2. Magner 150 Digital

Имеет ли кто то опыт работы с подобными аппаратами или разбирается ли в них кто нибудь настолько, что бы помочь с выбором? Может знакомые ваши могли бы посоветовать, если кто разбирается?
Мне, к сожалению, спросить некого.

Спасибо за внимание.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Prokass на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аппарат для обнаружения поддельной валюты Prokass Хочу купить 0 31.03.2017 20:23
Мошенники сняли деньги со счёта VIP-клиента Сбербанка по поддельной доверенности kral85 Экономические преступления 9 14.02.2017 15:43
Apple запатентовала детектор дыма для iPhone ttxz Новости технологий и интернета 2 14.09.2015 17:25
Детектор электромагнитного излучения nlobp Хочу купить 15 22.02.2014 14:29
Комбайн видерегистратор и радар-детектор V-36E772 Хочу купить 0 30.10.2013 19:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Archy
hk-fund.com - страховка 90%
От Archy в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар krasavkazuzya
как добиться успеха в бизнесе
От krasavkazuzya в разделе «Стратегия успеха»
Аватар igormal
Инвестиции в Московскую недвижимость
От igormal в разделе «Недвижимость»
Аватар Atlantik
Qiwi возобновила переговоры о покупке системы переводов Contact
От Atlantik в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Бесплатный курс для начинающих опционных трейдеров
От Gertsog в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватар Сергей Горин
Как и почему в Украине растет спрос на биткоин
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
408,588
Тем
465,456
Сообщений
11,488,006

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube