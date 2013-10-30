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Детектор поддельной валюты
Приветствую.
Нужно найти детектор поддельной валюты. Звонить на сайты по продаже пока что решил отложить, что бы не старались впарить, что на складе долго лежит.
Изначально думал о бюджетных вариантах:
1. Детектор - DoCash 430 - вроде достаточно быстрый, смотрел обзор, не знаю, не сложно ли сидеть и пропускать много купюр.
2. Счетчик Dors 700 - уже оснащен детекцией фальшивых купюр.
Получил пару советов, среди которых был и выбор другого более дорогостоящего, но более эффективного аппарата. Еще немного поискав, нашел и второй вариант из более дорогого сегмента, выбор пал между ними:
1. Dors 800
2. Magner 150 Digital
Имеет ли кто то опыт работы с подобными аппаратами или разбирается ли в них кто нибудь настолько, что бы помочь с выбором? Может знакомые ваши могли бы посоветовать, если кто разбирается?
Мне, к сожалению, спросить некого.
Спасибо за внимание.