Выходят монеты, посвященные героям фильма "Стражи Галактики-2"

Если в мире кино есть что-то, к чему может быть применено слово феномен, то это успех вселенной Marvel Comics, причем дело не ограничивается только наличием огромного числа поклонников, но есть и отличная финансовая составляющая в виде приличной прибыли. Со "Старажами Галактики", являющимся пятнадцатым фильмом в этой серии (а ведь будет выпущено еще немало), франшиза не отдаст титул самой большой в истории кино.
Показательным примером был первый фильм "Стражи Галактики". Первоначально ожидания не были высокими, низкопрофильный комикс и, к тому же, не очень популярный, казался странным выбор, который следовал за такими успешными брендами как "Железный Человек" и "Тор". То, что получилось, оказалось довольно успешным как для блокбастера, выпущенного в летний период. И продолжения фильма его поклонники ожидают с нетерпением, во всяком случае предварительные слухи о выходе несут положительные новости.
До выхода этого набора монет, коллекционеры могли приобрести посвященные героям фильмов "Доктор Стрендж", "Капитан Америка", "Спайдермэн" и "Мстители". Набор "Стражи Галактики-2" состоит из пяти серебряных монет, каждая весом в половину унции и с выборочной раскраской на обратной стороне. Применение технологии "умной чеканки" позволяет даже несмотря на небольшой вес достичь того, что диаметр монет составляет 38,6 мм, то есть цена меньше, а внешний вид тот же. Все монеты выпущены для Островов Кука и поэтому на аверсе присутствует привычное изображение королевы Елизаветы II.
Набор поставляется в украшенной жестяной коробке размером с ланч-бокс, а каждая монета имеет свой индивидуальный футляр цилиндрической формы. Кроме того, в комплекте есть большой постер фильма размером 33*23 дюйма, а также сертификат подлинности. Цена составляет около 300 долларов США и отгрузки начнутся ближе к концу апреля.
Премьера фильма "Стражи Галактики-2" состоялась в Токио 10 апреля 2017 года, а в Соединенных Штатах фильм выйдет в прокат 5 мая 2017 года в 3D и IMAX 3D.
Номинал монеты: 2 доллара Островов Кука
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 15,55 грамма (каждая монета)
Диаметр: 38,6 мм
Качество: пруф
Тираж: 3000 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru