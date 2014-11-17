Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,588 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Выходят монеты, посвященные героям фильма "Стражи Галактики-2"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:15
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,311
Благодарностей: 651
УГ: 4
КП: 0.105
подарки
Выходят монеты, посвященные героям фильма "Стражи Галактики-2"

Если в мире кино есть что-то, к чему может быть применено слово феномен, то это успех вселенной Marvel Comics, причем дело не ограничивается только наличием огромного числа поклонников, но есть и отличная финансовая составляющая в виде приличной прибыли. Со "Старажами Галактики", являющимся пятнадцатым фильмом в этой серии (а ведь будет выпущено еще немало), франшиза не отдаст титул самой большой в истории кино.

Показательным примером был первый фильм "Стражи Галактики". Первоначально ожидания не были высокими, низкопрофильный комикс и, к тому же, не очень популярный, казался странным выбор, который следовал за такими успешными брендами как "Железный Человек" и "Тор". То, что получилось, оказалось довольно успешным как для блокбастера, выпущенного в летний период. И продолжения фильма его поклонники ожидают с нетерпением, во всяком случае предварительные слухи о выходе несут положительные новости.




До выхода этого набора монет, коллекционеры могли приобрести посвященные героям фильмов "Доктор Стрендж", "Капитан Америка", "Спайдермэн" и "Мстители". Набор "Стражи Галактики-2" состоит из пяти серебряных монет, каждая весом в половину унции и с выборочной раскраской на обратной стороне. Применение технологии "умной чеканки" позволяет даже несмотря на небольшой вес достичь того, что диаметр монет составляет 38,6 мм, то есть цена меньше, а внешний вид тот же. Все монеты выпущены для Островов Кука и поэтому на аверсе присутствует привычное изображение королевы Елизаветы II.

Набор поставляется в украшенной жестяной коробке размером с ланч-бокс, а каждая монета имеет свой индивидуальный футляр цилиндрической формы. Кроме того, в комплекте есть большой постер фильма размером 33*23 дюйма, а также сертификат подлинности. Цена составляет около 300 долларов США и отгрузки начнутся ближе к концу апреля.


Премьера фильма "Стражи Галактики-2" состоялась в Токио 10 апреля 2017 года, а в Соединенных Штатах фильм выйдет в прокат 5 мая 2017 года в 3D и IMAX 3D.


Номинал монеты: 2 доллара Островов Кука
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 15,55 грамма (каждая монета)
Диаметр: 38,6 мм
Качество: пруф
Тираж: 3000 экземпляров.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ожидаются съемки фильма "Матрица 4" Sibirochka24 Новости технологий и интернета 17 Сегодня 09:54
Выходят монеты из цикла "Звездные войны" с изображением Оби Ван Кеноби inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 37 18.04.2017 10:07
Выходят еще две монеты серии "Обитатели Красного Моря" inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 24 07.01.2017 16:16
Выпущены монеты, посвященные новому фильму из цикла "Звездные войны" inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 114 01.11.2016 16:05
За 10 долларов можно выиграть кроссовки из фильма "Назад в будущее -2" inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 7 05.10.2016 17:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар igor_lv
Wm-Money.lv - Ввод/вывод WMZ, WMR, WME, LR, PM, PayPal в Латвии
От igor_lv в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Swcocapital - swcocapital.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар leostar86
Ставки от Leostar86
От leostar86 в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Бесплатная раскрутка ВКонтакте - новый сервис soclikes. Заходите =)
От servissoc в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар mozard
money-sky.ru - капитаны неба
От mozard в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
На что хватит средней зарплаты в Киеве (инфографика)
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,588
Тем
465,456
Сообщений
11,488,006

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube