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Российский сервис доставки продуктов «Партия еды» привлек 60 млн рублей инвестиций

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Российский сервис доставки продуктов «Партия еды» привлек 60 млн рублей инвестиций


Собственники холдинга «СанекстПро» Володя Черкашин, Сережа Алешин и главный руководитель RBI Эдуард Тиктинский проинвестировали на сумму в 60 миллионов руб. российский стартап «Партия еды», занимающийся быстрой доставкой различных продуктов питания вместе с кулинарными рецептами. О данном событии журналистам рассказал сотрудник холдинга, также эти сведения подтвердил и генеральный директор проекта Михаил Перегудов.

В беседе с журналистами Перегудов сообщил, что текущее финансирование проходило в два этапа посредством добавочного выпуска акций (при этом доли действующих инвесторов не выкупаются, а «размываются»), все средства поступят непосредственно на счета самого стартапа. Черкашин и Алешин инвестировали большую часть суммы в одинаковых пропорциях.



Информация о предоставленных инвесторам долях в компании пока не предается огласке. Раньше (в конце позапрошлого года) Тиктинский приобрел 40% акций данного стартапа, в результате оказавшись его главным акционером и возглавивши его совет правления. Другие 60% были разделены в равных частях между Перегудовым и еще одним инвестором. В текущем раунде финансирования Тиктинский приобрел дополнительный пакет акций.

По результатам данного финансирования новые инвесторы тоже вошли в руководящую команду компании, а Черкашин занял должность управляющего партнера. Привлеченные инвестиции стартап потратит на разработку своей ERP-системы, создание новых продуктов и на маркетинговые цели.



Проект «Партия еды» начал свою деятельность три года назад в Санкт-Петербурге, после чего доставку продуктов организовали и в Москве. Стоит отметить, что в позапрошлом году сервис вышел на самоокупаемость, а теперь, как утверждает Михаил, стартап стремительно развивается. По сведениям представителей стартапа, в феврале текущего года «Партия еды» осуществила доставку свыше 50 000 ужинов, 70% из них – в российской столице, при этом прибыль сервиса каждый месяц составляет более 15 миллионов руб.

Кроме того, «Партии еды» заявила о том, что в феврале текущего года создала в Петербурге промышленный хаб, и с помощью него собирается достичь пятикратного увеличения общего количества заказов.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/58f8f412b299d
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