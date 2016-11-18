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инвестиции в МФО
Осторожно! Мошенники!
«10» сентября 2016 года между мной и ООО МФК «Мигом» заключён договор займа № 175. Я передал ООО МФК «Мигом» , а именно сотруднику компании Александру Нестерову 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, под 26% годовых на срок 396 дней.
13 апреля 2017 г. на электроную почту поступило от Генерального директора ООО МФК «Мигом» Нарышкина Андрея Геннадьевича предложения об изменении условий возврата суммы займа, а именно установить погашения задолженности в размере ) 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей по 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц, начиная с 10.05.2017г. до полного погашения, а также изменить условия договора в части 1.3.1. и признать вышеуказанный договор беспроцентным с 11.03.2017г.