Как при помощи фен-шуй подготовить оборудование к майнингу? Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Все в нашей Вселенной излучает энергию. Не только живые существа, но и неодушевленные предметы тоже. При этом мы не только вырабатываем ее, но и впитываем. Все бы ничего, да только отрицательной энергии, как и положительной, свойственно вносить свои коррективы в качество функциональности приборов и отражаться на нашем самочувствии. На этот момент активно стали обращать внимание потребители в момент приобретения недвижимости и автотехники. Покупателей всегда интересует причина продажи, соседи и предыдущие владельцы. Аналогично их примеру должны поступать и майнеры. Выделить средства и купить ферму для майнинга – лишь часть дела. Без правильной подготовки оборудования хороший майнинг не удастся. Так что будем использовать рекомендации древней науки фен-шуй.





Зачем нужна предварительная очистка оборудования?



Как новые, так и подержанные вещи попадают к нам с накопленной чужой энергетикой. Даже не бывшие в обиходе предметы проходят через многочисленные руки изготовителей, упаковщиков, транспортировщиков, грузчиков, поставщиков, продавцов и т.д. Вот и получается, что даже ферма для майнинга своими руками собранная все равно содержит чужой заряд.



Ну и что здесь такого? Да ровным счетом ничего особенного, кроме единственного момента. Все электроприборы, без исключения, напрямую связаны с янской энергетикой, влияющей на заработок, карьерный рост, развитие личного бизнеса и здоровье. И вот представьте, простуженный работник собрал видеокарту или компьютер. Обозленный упаковщик предметы уложил в ящики. Невезучий грузчик расположил приборы в машине, чтобы расстроенный водитель отвез их по указанному адресу. Получившая нагоняй продавщица приняла товар и продала его потребителю. Последний оказался начинающим майнером. Мало того, что плохо разбирается, как что подключать, так еще и такой вид криптомонеты выбрал, которую добывать невыгодно. В итоге потребитель получает сногсшибательный счет за электричество. Полученных цифровых денег для расчета не хватает. Приходится выставлять оборудование на продажу. И вот с такой историей аппаратура попадает к вам в руки. Как думаете, переданная энергия от группы этих людей будет способствовать процветанию фермы? Можете, конечно, махнуть рукой на рассмотренный пример, и целиком довериться своему мастерству. Только я бы так не рисковала.



Пошаговый алгоритм подготовки оборудования к эксплуатации



• Проведите в помещении, где планируется установка крипофермы, влажную уборку;

• Хорошенько проветрите комнату;

• Полностью избавьтесь от ненужных и сломанных предметов;

• С церковной свечой обойдите комнату по часовой стрелке, тщательно обкуривая каждый закоулок. При этом думайте о том, насколько хорошо будет осуществляться процесс майнинга;

• Разместите и подключите аппаратуру;

• Каждый прибор обойдите с горящей свечой, читая молитву «Отче Наш»;

• Зажгите в помещении аромопалочку, аромолампу или же при помощи аэрозоля освежите воздух смесью воды с аромомаслом;

• Поблизости с оборудованием разместите комнатные растения, камни горного хрусталя или хрустальную пирамидку. Хрустальные предметы раз в неделю мойте раствором воды с морской солью.



Вот такую настройку фермы для майнинга желательно осуществлять каждый раз при смене аппаратуры всем пользователям без исключения. Тогда только от ваших умений будет зависеть заработок, и чужие энергии на дело не повлияют.



В завершение



В нашем мире много неизвестного. Но это не обозначает, что оно на нас не влияет. Тогда зачем отказываться от очистки больших энергонакопителей, которыми являются все электроприборы, если от качества их работы напрямую зависит хороший майнинг?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



А как вы подготавливаете майнинг ферму к запуску? Все в нашей Вселенной излучает энергию. Не только живые существа, но и неодушевленные предметы тоже. При этом мы не только вырабатываем ее, но и впитываем. Все бы ничего, да только отрицательной энергии, как и положительной, свойственно вносить свои коррективы в качество функциональности приборов и отражаться на нашем самочувствии. На этот момент активно стали обращать внимание потребители в момент приобретения недвижимости и автотехники. Покупателей всегда интересует причина продажи, соседи и предыдущие владельцы. Аналогично их примеру должны поступать и майнеры. Выделить средства и– лишь часть дела. Без правильной подготовки оборудованияне удастся. Так что будем использовать рекомендации древней науки фен-шуй.Как новые, так и подержанные вещи попадают к нам с накопленной чужой энергетикой. Даже не бывшие в обиходе предметы проходят через многочисленные руки изготовителей, упаковщиков, транспортировщиков, грузчиков, поставщиков, продавцов и т.д. Вот и получается, что дажесобранная все равно содержит чужой заряд.Ну и что здесь такого?Да ровным счетом ничего особенного, кроме единственного момента. Все электроприборы, без исключения, напрямую связаны с янской энергетикой, влияющей на заработок, карьерный рост, развитие личного бизнеса и здоровье. И вот представьте, простуженный работник собрал видеокарту или компьютер. Обозленный упаковщик предметы уложил в ящики. Невезучий грузчик расположил приборы в машине, чтобы расстроенный водитель отвез их по указанному адресу. Получившая нагоняй продавщица приняла товар и продала его потребителю. Последний оказался начинающим майнером. Мало того, что плохо разбирается, как что подключать, так еще и такой вид криптомонеты выбрал, которую добывать невыгодно. В итоге потребитель получает сногсшибательный счет за электричество. Полученных цифровых денег для расчета не хватает. Приходится выставлять оборудование на продажу. И вот с такой историей аппаратура попадает к вам в руки. Как думаете, переданная энергия от группы этих людей будет способствовать процветанию фермы? Можете, конечно, махнуть рукой на рассмотренный пример, и целиком довериться своему мастерству. Только я бы так не рисковала.• Проведите в помещении, где планируется установка крипофермы, влажную уборку;• Хорошенько проветрите комнату;• Полностью избавьтесь от ненужных и сломанных предметов;• С церковной свечой обойдите комнату по часовой стрелке, тщательно обкуривая каждый закоулок. При этом думайте о том, насколько хорошо будет осуществляться процесс майнинга;• Разместите и подключите аппаратуру;• Каждый прибор обойдите с горящей свечой, читая молитву «Отче Наш»;• Зажгите в помещении аромопалочку, аромолампу или же при помощи аэрозоля освежите воздух смесью воды с аромомаслом;• Поблизости с оборудованием разместите комнатные растения, камни горного хрусталя или хрустальную пирамидку. Хрустальные предметы раз в неделю мойте раствором воды с морской солью.Вот такуюжелательно осуществлять каждый раз при смене аппаратуры всем пользователям без исключения. Тогда только от ваших умений будет зависеть заработок, и чужие энергии на дело не повлияют.В нашем мире много неизвестного. Но это не обозначает, что оно на нас не влияет. Тогда зачем отказываться от очистки больших энергонакопителей, которыми являются все электроприборы, если от качества их работы напрямую зависит------------------------

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