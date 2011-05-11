Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,588 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как при помощи фен-шуй подготовить оборудование к майнингу?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вы чистите энергетику оборудования после покупки?
Нет. 0 0%
Это все глупые предрассудки! 0 0%
Я даже не знал об этом 0 0%
Попробую почистить 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:47
#1
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 6,744
Благодарностей: 2,078
УГ: 4
КП: 0.269
подарки
Как при помощи фен-шуй подготовить оборудование к майнингу?
Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Все в нашей Вселенной излучает энергию. Не только живые существа, но и неодушевленные предметы тоже. При этом мы не только вырабатываем ее, но и впитываем. Все бы ничего, да только отрицательной энергии, как и положительной, свойственно вносить свои коррективы в качество функциональности приборов и отражаться на нашем самочувствии. На этот момент активно стали обращать внимание потребители в момент приобретения недвижимости и автотехники. Покупателей всегда интересует причина продажи, соседи и предыдущие владельцы. Аналогично их примеру должны поступать и майнеры. Выделить средства и купить ферму для майнинга – лишь часть дела. Без правильной подготовки оборудования хороший майнинг не удастся. Так что будем использовать рекомендации древней науки фен-шуй.


Зачем нужна предварительная очистка оборудования?

Как новые, так и подержанные вещи попадают к нам с накопленной чужой энергетикой. Даже не бывшие в обиходе предметы проходят через многочисленные руки изготовителей, упаковщиков, транспортировщиков, грузчиков, поставщиков, продавцов и т.д. Вот и получается, что даже ферма для майнинга своими руками собранная все равно содержит чужой заряд.

Ну и что здесь такого? Да ровным счетом ничего особенного, кроме единственного момента. Все электроприборы, без исключения, напрямую связаны с янской энергетикой, влияющей на заработок, карьерный рост, развитие личного бизнеса и здоровье. И вот представьте, простуженный работник собрал видеокарту или компьютер. Обозленный упаковщик предметы уложил в ящики. Невезучий грузчик расположил приборы в машине, чтобы расстроенный водитель отвез их по указанному адресу. Получившая нагоняй продавщица приняла товар и продала его потребителю. Последний оказался начинающим майнером. Мало того, что плохо разбирается, как что подключать, так еще и такой вид криптомонеты выбрал, которую добывать невыгодно. В итоге потребитель получает сногсшибательный счет за электричество. Полученных цифровых денег для расчета не хватает. Приходится выставлять оборудование на продажу. И вот с такой историей аппаратура попадает к вам в руки. Как думаете, переданная энергия от группы этих людей будет способствовать процветанию фермы? Можете, конечно, махнуть рукой на рассмотренный пример, и целиком довериться своему мастерству. Только я бы так не рисковала.

Пошаговый алгоритм подготовки оборудования к эксплуатации

• Проведите в помещении, где планируется установка крипофермы, влажную уборку;
• Хорошенько проветрите комнату;
• Полностью избавьтесь от ненужных и сломанных предметов;
• С церковной свечой обойдите комнату по часовой стрелке, тщательно обкуривая каждый закоулок. При этом думайте о том, насколько хорошо будет осуществляться процесс майнинга;
• Разместите и подключите аппаратуру;
• Каждый прибор обойдите с горящей свечой, читая молитву «Отче Наш»;
• Зажгите в помещении аромопалочку, аромолампу или же при помощи аэрозоля освежите воздух смесью воды с аромомаслом;
• Поблизости с оборудованием разместите комнатные растения, камни горного хрусталя или хрустальную пирамидку. Хрустальные предметы раз в неделю мойте раствором воды с морской солью.

Вот такую настройку фермы для майнинга желательно осуществлять каждый раз при смене аппаратуры всем пользователям без исключения. Тогда только от ваших умений будет зависеть заработок, и чужие энергии на дело не повлияют.

В завершение

В нашем мире много неизвестного. Но это не обозначает, что оно на нас не влияет. Тогда зачем отказываться от очистки больших энергонакопителей, которыми являются все электроприборы, если от качества их работы напрямую зависит хороший майнинг?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

А как вы подготавливаете майнинг ферму к запуску?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
* Сдается в аренду!
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу!
Александра 81 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый подход к майнингу dhaarm Майнинг (mining) 14 15.04.2017 13:40
Пётр Порошенко поручил подготовить Украину для партизанского движения Ratatara Политика и экономика 13 18.06.2016 23:51
Министрам поручили подготовить сценарий с ценой нефти в $25 TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.01.2016 08:09
Минэнерго попросило компании подготовить стресс-сценарии на цену нефти $30 Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.12.2015 01:32
Как подготовить Рекламно-Убойное письмо emanno Маркетинг: общий форум 2 11.05.2011 17:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар cerega319
MARLIVE - marlive.com
От cerega319 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
IN-CHINA - in-china.in
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Саудовская Аравия наращивает нефтеналивной флот
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Silver Oz - silveroz.net
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сбербанк выпустит карты с функцией проездного билета «Тройка»
От Aliaksandre в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
счастье есть что?
От Tanya Andreeva в разделе «Знакомства и встречи»
.     
Пользователей
408,588
Тем
465,456
Сообщений
11,488,004

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube